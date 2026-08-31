"Voy a llegar hasta el final": Mane Swett cuenta cómo sigue el proceso judicial por la tuición de su hijo

31 ag. 2026 - 18:35 hrs.

¿Qué pasó?

Mané Swett dio luces sobre el proceso judicial por la tuición de su hijo de 14 años que se está desarrollando en Estados Unidos, una disputa legal que comenzó en 2023 luego que el menor viajara a dicho país para pasar las vacaciones con su padre, pero no regresara a Chile.

La actriz se sinceró sobre cuánto desea reencontrarse con él: "Ojalá pudiera ver a mi hijo. Prefiero no entregar detalles, pero yo creo que cada día que pasa estoy más cerca", dijo en conversación con Plan Perfecto.

Mientras el proceso judicial avanza en una corte de Nueva York, Swett también enfrenta una nueva etapa profesional con su regreso a la actuación en "Papi Ricky, La película", estrenada recientemente en los cines del país.

El desafío de retomar la vida laboral en medio de un juicio

Swett contó cómo ha vivido el proceso de volver a trabajar mientras mantiene su atención en resolver la problemática familiar: "No es un secreto para nadie que llevo un difícil proceso judicial por años, y ese sigue siendo mi norte y mi principal misión en la vida", confesó la reconocida actriz.

Respecto a cómo logró cumplir con ambos compromisos, agradeció las posibilidades que le brindó el equipo de "Papi Ricky" para hacer su trabajo, afirmando que "gracias a los esfuerzos de la producción puedo estar aquí hoy día".

Además, Swett remarcó que su objetivo sigue siendo recuperar la tuición de su hijo: "Con el estreno yo vuelvo a mi norte, que es mi hijo", expresó.

En las próximas semanas deberá asistir a diversas instancias judiciales en Estados Unidos. Tendrá una audiencia el 16 de septiembre; luego deberá regresar a Nueva York el 28 de septiembre y cerrar esa etapa de comparecencias el 1 de octubre.

La actriz aseguró que no se dará por vencida con el proceso hasta conocer la resolución sobre la tuición. Y sostuvo: "Yo voy a llegar hasta el final".