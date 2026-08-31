Lionel Richie es hospitalizado en la UCI tras concierto

31 ag. 2026 - 18:03 hrs.

La preocupación volvió a instalarse en torno a Lionel Richie. El cantante, de 77, años fue hospitalizado luego de su presentación del sábado 29 de agosto en St. Louis, Estados Unidos, y permanece en la unidad de cuidados intensivos (UCI) de un recinto médico local por precaución.

Según informó TMZ, fuentes con conocimiento directo señalaron que el artista ingresó al hospital después del espectáculo realizado en The Muny, en Forest Park, para someterse a algunos exámenes. Los médicos estarían investigando una posible deshidratación leve y, de acuerdo con el mismo medio, Richie espera recibir el alta este martes.

Las dificultades que mostró sobre el escenario

El episodio ocurrió después de que el cantante completara gran parte de su presentación. Testigos citados por TMZ aseguraron que hacia el final del show parecía tener algunas dificultades y que pidió a su equipo que le llevara una silla mientras interpretaba "All Night Long", la última canción de la noche.

Richie se encuentra actualmente de gira junto a Earth, Wind & Fire con el espectáculo "Sing a Song All Night Long". Su próxima presentación está prevista para el 26 de septiembre en San Francisco.

Hasta ahora, sus representantes no han entregado declaraciones sobre su estado de salud.

AFP

Un episodio similar ocurrió en junio

La nueva hospitalización ocurre poco más de dos meses después de que el artista tuviera que interrumpir un concierto en St. Paul, Minnesota, el 24 de junio.

En aquella presentación, Richie dijo al público que se sentía "mareado" y "extraño". Incluso bromeó con la situación antes de sentarse al piano para continuar con parte del espectáculo.

Tras el episodio, sus médicos le recomendaron descansar y recuperar completamente su salud, por lo que dos conciertos fueron pospuestos. El cantante volvió a los escenarios el 30 de junio y se refirió al momento con humor: "Los tenía preocupados por un momento, ¿eh?", dijo, según TribLive.

El 4 de julio, además, Richie aseguró a sus seguidores que se encontraba bien mediante una publicación en Instagram: "Gracias por cada mensaje, cada palabra amable y por todo su cariño. Estoy bien y les agradezco a todos".

Por ahora, no se han informado nuevos antecedentes sobre la evolución de Lionel Richie ni sobre los resultados de los exámenes realizados tras su concierto en St. Louis.

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