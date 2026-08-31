"Te traje un regalito": Daniela Aránguiz parodió a Coté López tras comentada entrevista

31 ag. 2026 - 16:48 hrs.

Daniela Aránguiz volvió a involucrarse en la contingencia de la farándula chilena, aunque esta vez desde el humor. La panelista de "Sígueme" realizó una parodia de uno de los momentos más comentados de la entrevista que Coté López concedió a "Primer Plano", instancia en la que la empresaria habló sobre la polémica que la enfrentó a Gala Caldirola y que también involucró a Luis Jiménez.

La entrevista de López estuvo marcada por la emoción de la empresaria, quien se mostró visiblemente afectada durante gran parte de la conversación. En el espacio, entregó su versión de los hechos y ofreció disculpas a Caldirola por la manera en que había abordado públicamente la situación.

Uno de los episodios que más llamó la atención ocurrió cuando Coté López explicó el origen de un comentado “regalito” que le habría entregado a Gala Caldirola. Según relató la empresaria, se trataba de un afrodisíaco que había llevado para una eventual “noche de pasión” con Luis Jiménez. “Estábamos en mi departamento... y llamo a Gala al baño (...) y yo le digo: ‘Gala, les traigo un regalito para que tengan una noche de pasión y no sé qué’, le hago referencia a algo y ella (estaba confundida) y me dice ‘me va a hacer mal’. Esto era un afrodisíaco”, explicó López durante la entrevista.

La parodia de Daniela Aránguiz

El momento anterior fue precisamente el que escogió Aránguiz para realizar su imitación. A través de sus redes sociales, la exesposa de Jorge Valdivia recreó la frase de López mientras compartía con una amiga, utilizando un tono similar al empleado por la empresaria durante la conversación televisiva. “Te traje un regalito, te traje un regalito para una noche de pasión”, dijo Aránguiz en el registro.

Pero la parodia no se limitó a aquella escena. Aránguiz también hizo referencia al extenso momento de llanto que protagonizó López durante “Primer Plano”, una de las características de la entrevista que más comentarios generó en redes sociales. La panelista incluso compartió memes relacionados con la conversación y expresó directamente su incredulidad respecto de lo visto en pantalla: “Viendo la entrevista de ‘PP’. No le creo nada y donde mierda están las lágrimas”, escribió.

La reacción de Aránguiz se produjo en medio de una amplia discusión en redes sociales sobre la entrevista de López. La conversación había generado memes y críticas debido a la dificultad que algunos espectadores manifestaron para comprender parte de sus declaraciones producto del llanto. Desde “Primer Plano”, en tanto, se había planteado que la empresaria se encontraba profundamente afectada por la situación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Angelo Moreno || Todo Se Sabe! | Espectáculos (@todosesabeoficial)

Todo sobre Daniela Aránguiz