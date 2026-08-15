Daniela Aránguiz tras charla con hija de nueva pareja de Jorge Valdivia: "Quiero decir públicamente que tiene mi bendición"

15 ag. 2026 - 10:15 hrs.

Parece que la teleserie dio un giro inesperado. Daniela Aránguiz sorprendió al referirse nuevamente al romance entre su exmarido, Jorge Valdivia, y Titi Armenakis, esta vez con una postura mucho más conciliadora.

La opinóloga incluso aseguró que está dispuesta a darle su "bendición" a la pareja y no descartó que ambos puedan llevar su relación a un nivel todavía más serio.

Pero detrás de este cambio habría una particular escena ocurrida durante una salida nocturna de Aránguiz. Según contó la exMekano en su programa "Sígueme" de TV+, allí recibió una inesperada visita que terminó cambiando su perspectiva.

"Por favor, quiere a mi mamá"

Se trataba de la hija de Titi Armenakis, quien se acercó a conversar directamente con Daniela. La joven, de aproximadamente 25 años, tenía una petición muy concreta relacionada con su madre y el exfutbolista.

"Por favor, quiere a mi mamá", le habría dicho la joven a Aránguiz, en referencia al vínculo que mantiene Titi con el denominado "Mago".

El gesto, lejos de generar tensión, terminó tocando una fibra sensible de Daniela. La panelista valoró especialmente que la joven se acercara personalmente a hablar con ella.

"Recuerdo que le dije: Yo no tengo por qué querer o no querer a alguien, el que la tiene que querer es él. Pero mientras ella sea como es con mis hijos, siempre va a tener mis respetos", relató Daniela.

"Había como un miedo"

"Me dio la sensación de que había como un miedo, o algo conmigo", expresó, lo que fue confirmado por sus compañeros de panel, en relación a sus anteriores conflictos con mujeres vinculadas a Valdivia.

Al respecto, Aránguiz se defendió, señalando que "es diferente que una persona se meta en tu relación a ella, que nunca se ha metido".

"Yo con Jorge estamos separados hace mucho tiempo y ella está con Jorge en un momento en que yo no tengo nada que ver con él. Es muy diferente a las otras mujeres con las que yo tuve conflicto", añadió.

"Tiene mi bendición"

"A mí me dio pena la situación. A mí no me gustaría que el día de mañana uno de mis hijos tuviera que hacer algo así. No me gustaría ver a mis hijos en esa situación", comentó, sobre la conversación que tuvo con la joven.

Precisamente, esa charla caló hondo en Daniela, al punto que solo expresó buenos deseos: "Le quiero decir que sean felices, ojalá que esa relación perdure con el tiempo. Y mientras yo vea bien a mis hijos y a Jorge, le deseo lo mejor".

Fue entonces cuando llegó la frase que sorprendió al panel de farándula: "Quiero decir públicamente que tiene mi bendición".

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