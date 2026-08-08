"Aprendí a vivir con mis enfermedades": El complicado momento visual que vive el recordado "Peñeteñe"
- Por Meganoticias | Diego Alonzo
El reconocido comediante Julio Monsalve, inmortalizado por su personaje "Peñeteñe", del icónico dúo humorístico Millenium Show, encendió las alarmas entre sus seguidores tras reaparecer en la pantalla chica y confesar la difícil situación médica que atraviesa.
A más de dos años de haber hecho público un delicado estado de salud que lo alejó temporalmente de las pistas, el humorista asistió como invitado a un programa de Vía X para contar detalles de su presente.
Durante la conversación, aunque hubo momentos de risas y recuerdos nostálgicos sobre sus años de éxito, el comediante no ocultó el complejo momento personal por el que transita. Ante su evidente cambio físico, sinceró que enfrenta un nuevo y grave problema de salud que amenaza directamente su visión.Ir a la siguiente nota
Una costosa intervención para no perder la vista
El integrante de Millenium Show reveló la urgencia médica que hoy lo mantiene en vilo: "Tengo que hacerme un trasplante de córnea sí o sí, o si no pierdo la vista. Estoy complicadísimo de salud. Tengo cataratas y la operación sale 2.8 millones", detalló durante la entrevista.
El humorista explicó además que el camino hacia la intervención quirúrgica no es sencillo ni inmediato, ya que primero debe someterse a una rigurosa batería de estudios para estabilizar su organismo.
"Tengo que hacerme como diez exámenes todavía, porque debo tener todo controlado para poder operarme", puntualizó.
Dicho esto, agregó que "si no es una, es otra, pero la cosa es así", afirmando que "aprendí a vivir con mis enfermedades".
Leer más de
Notas relacionadas
- "Fue la peor relación de mi vida": Ignacia Michelson revivió tormentoso pololeo y recordó dolorosa pérdida
- Don Francisco convertido en IA: Revisa el divertido sketch de Luis Slimming para dar el vamos a la campaña de la Teletón 2026
- "Tengo una carga emocional heavy": La drástica decisión que tomó Naya Fácil tras polémica por conducir a exceso de velocidad