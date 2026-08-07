"Fue la peor relación de mi vida": Ignacia Michelson revivió tormentoso pololeo y recordó dolorosa pérdida

07 ag. 2026 - 12:33 hrs.

Las redes sociales suelen revivir momentos del pasado que muchas personas preferirían dejar atrás. Eso fue precisamente lo que le ocurrió a Ignacia Michelson, quien al recibir reiterados comentarios de sus seguidores sobre su antigua relación, decidió recordar los duros momentos que vivió.

La influencer chilena reveló que el romance que mantuvo con el cantante mexicano Luis Sánchez, más conocido como Sargento Rap, a quien conoció durante el reality Resistiré, fue "la peor relación de mi vida".

"Ese hombre me destruyó"

A través de un video en TikTok, la actual candidata a Miss Grand Chile pidió a sus seguidores que dejaran de enviarle mensajes nostálgicos sobre esa relación. "Me dicen en redes sociales: 'Ay Nacha, yo amaba la relación que tenías con Sargento'. Fue la peor relación de la vida. Ese hombre me destruyó", lanzó de entrada en el registro.

La exchica reality relató que el enamoramiento surgió en medio de las complejas condiciones del encierro televisivo. "Yo me enamoré en un reality, no había nada que comer y él me daba comida, entonces yo lo veía como un superhéroe", explicó.

De paso, recordó que dentro del programa quedó embarazada, motivo por el cual ambos salieron del espacio para continuar juntos en el exterior.

Episodios de violencia y una dolorosa pérdida

Michelson aseguró que fuera de las cámaras la dinámica cambió drásticamente hacia una experiencia negativa marcada por episodios de violencia. Durante un viaje a Argentina, mientras se encontraba en proceso de gestación, ocurrió un hecho que marcó un quiebre definitivo.

"Yo estaba embarazada, estaba durmiendo y él, porque tenía un tatuaje con un ex que no le había dicho, fue y me tiró de la cama. Me caí y yo estaba embarazada de él. Después de eso sufría constante violencia (...) perdí la guagua por lo mismo. Fue una etapa muy mala para mí, lo pasé pésimo", confesó en el registro.

A partir de ahí, Nacha confesó que "me transformé en otro tipo de mujer, donde no permito que ningún hombre me haga daño, soy muy fría (...). Tampoco quise intentar formar familia o tener algo, porque todo me recuerda a ese momento", sostuvo.

"Perder a un bebé es un dolor con el cual se vive; nunca lo voy a superar, pero sé convivir con él", cerró.

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