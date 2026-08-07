Prestigiosa revista incluye a destacada actriz chilena en la carrera por el Oscar: Competiría con Penélope Cruz y Anne Hathaway

07 ag. 2026 - 11:36 hrs.

La destacada actriz chilena Mariana di Girolamo dio un importante paso en su carrera. La emblemática revista Variety la incluyó en su listado de contendientes para los próximos Premios Oscar, en la categoría de Mejor Actriz de Reparto.

El reconocimiento a la artista nacional surge a raíz de su participación en la película "Wild Horse Nine", que es respaldada por el reconocido sello Searchlight Pictures.

Di Girolamo aparece junto a actrices de renombre internacional, como Penélope Cruz y Anne Hathaway. Esta última es una de las protagonistas de "The Oddysey", la más reciente cinta del aclamado director Christopher Nolan.

El listado de Variety

Revisa a continuación la selección que realizó Variety el fin de semana pasado:

Colleen Camp – "Club Kid" (A24)

Penélope Cruz – "The Invite" (A24)

Mariana di Girolamo – "Wild Horse Nine" (Searchlight Pictures)

Anne Hathaway – "The Odyssey" (Universal Pictures)

Sophie Okonedo – "Clarissa" (Neon)

La película protagonizada por di Girólamo se grabó en 2025 y la historia está ambientada en los años previos al Golpe de Estado de 1973. Incluso, entre las locaciones aparece Rapa Nui.

La fecha de estreno está pactada para noviembre de este año, tan solo unos meses antes de la próxima edición de los Premios Oscar en 2027.

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