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Temblor sacude el norte del país: Conoce la magnitud y el epicentro del sismo

¿Qué pasó?

Durante la tarde de este viernes se registró un sismo de magnitud 4,1 en la región de Antofagasta, cuando el reloj marcaba las 12:12 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 43 kilómetros al sur de Calama, a 89 kilómetros de profundidad.

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Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.

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