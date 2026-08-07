Temblor sacude el norte del país: Conoce la magnitud y el epicentro del sismo
¿Qué pasó?
Durante la tarde de este viernes se registró un sismo de magnitud 4,1 en la región de Antofagasta, cuando el reloj marcaba las 12:12 horas.
¿Dónde fue el epicentro?
El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 43 kilómetros al sur de Calama, a 89 kilómetros de profundidad.
Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.
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