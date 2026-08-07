Caída de los combustibles contuvo la inflación: IPC de julio anotó una variación de 0,1%

07 ag. 2026 - 08:45 hrs.

¿Qué pasó?

En julio de 2026, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) anotó una variación mensual de 0,1%, acumulando 2,9% en el año y de 3,5% a doce meses.

Diez de las trece divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice, dos presentaron incidencias negativas y una registró nula incidencia.

Desglose del IPC

Entre las divisiones con aumentos en sus precios, destacaron alimentos y bebidas no alcohólicas (0,7%) con 0,153 puntos porcentuales (pp.), y vivienda y servicios básicos (0,7%) con 0,120 pp.

Las restantes divisiones que influyeron positivamente contribuyeron en conjunto con 0,309 pp.

De las divisiones que consignaron bajas mensuales en sus precios, destacó transporte (-3,5%), que presentó una incidencia de -0,472 pp.

Entre las principales alzas se contaron la electricidad con 2,4%, servicios de alojamiento con 8,2%, el arriendo con 0,6% y bebidas gaseosas con 3,6%.

Y entre las principales bajas se consignaron la gasolina con una disminución de 8,5% y el diésel con una caída del 13,5% en julio.

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