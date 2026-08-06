¿Un nuevo feriado para Fiestas Patrias? Presentan proyecto para sumar un día libre durante celebraciones de septiembre

06 ag. 2026 - 16:36 hrs.

¿Qué pasó?

Para muchos trabajadores, las Fiestas Patrias de este año no serán tan extensas como en otras ocasiones. Aunque el 18 y el 19 de septiembre son feriados irrenunciables, solo uno de ellos representará un día adicional de descanso para gran parte de los chilenos, ya que el segundo caerá sábado, una jornada que no corresponde a un día hábil.

Ese escenario motivó a la diputada Zandra Parisi (PDG) a presentar un proyecto de ley que busca declarar feriado el jueves 17 de septiembre de 2026, con el propósito de extender las celebraciones y dar un impulso a sectores como el turismo, las pymes y los emprendimientos.

¿Por qué este año no habrá un feriado extra?

La legislación contempla distintos mecanismos para ampliar el descanso durante Fiestas Patrias cuando el calendario así lo requiere, pero ninguno de ellos se aplica este año.

La Ley 20.983 establece que cuando el 18 y el 19 de septiembre caen sábado y domingo, el viernes 17 pasa a ser feriado legal.

Además, el artículo 35 ter del Código del Trabajo incorpora dos reglas automáticas para evitar que exista un único día laboral entre feriados:

Si el 18 cae martes y el 19 miércoles, el lunes 17 se convierte automáticamente en feriado.

Si el 18 cae miércoles y el 19 jueves, el viernes 20 pasa a ser feriado. Ese escenario ocurrió durante las Fiestas Patrias de 2024.

Como este año el 18 será viernes y el 19 sábado, ninguna de esas normas entra en vigencia.

Cabe recordar que esos feriados adicionales son comunes y no irrenunciables. Por ello, el comercio puede funcionar normalmente, incluidos malls, supermercados y multitiendas. Quienes suelen descansar son los trabajadores con jornadas de lunes a viernes o sistemas que consideran los feriados comunes.

El proyecto para que sea feriado este 17 de septiembre

En ese contexto, la diputada Parisi ingresó una moción para declarar, por única vez, feriado legal el jueves 17 de septiembre de 2026, estableciendo expresamente que no tendrá carácter de irrenunciable.

Entre los fundamentos de la iniciativa se sostiene que la distribución del calendario de este año "reduce significativamente el espacio tradicional de conmemoración y dificulta el traslado de las familias chilenas hacia sus regiones de origen". Además, plantea que un día adicional favorecería la actividad turística, la reactivación de las economías locales y un periodo de descanso más adecuado para los trabajadores.

En conversación con Meganoticias, Parisi expresó: "Siento que es el momento de darle una tremenda oportunidad a nuestras pymes, a nuestros emprendedores y a la empresa del turismo para poder repuntar un poquitito más".

"Fiestas Patrias es una instancia muy importante para reunir a la familia, pero también para que ciertos rubros de nuestro país, que se han visto tan desfavorecidos en los últimos meses, tengan la oportunidad de incrementar sus ingresos. Como siempre, la familia chilena está dispuesta a apoyar a las pymes y a los emprendedores", agregó.

No es la primera vez que se impulsa una medida de este tipo. En 2022 se aprobó una ley que declaró feriado el viernes 16 de septiembre, luego de que el 18 coincidiera con un domingo, lo que permitió extender las celebraciones durante ese año.

El proyecto deberá comenzar su tramitación

La propuesta ahora deberá iniciar su discusión en el Congreso, y es indispensable contar con el apoyo del Gobierno, ya que se trata de una materia que es exclusiva del Ejecutivo.

"Espero que el Gobierno entienda esta iniciativa y podamos sacarla adelante pensando en que los chilenos disfrutemos las Fiestas Patrias, pero que también ayudemos a nuestras pymes, al turismo y, por supuesto, a los emprendedores", manifestó Parisi.

Al ser consultada por la negativa que han tenido administraciones anteriores con iniciativas similares, teniendo en consideración la productividad del país, la diputada sostuvo que "creo que llegó el momento de que nos acostumbremos a ver un Gobierno mucho más empático, que esté pensando en las familias chilenas, en nuestros emprendedores y en el área del turismo. Este 17 de septiembre es una tremenda oportunidad que tiene el Gobierno para demostrarlo", concluyó.

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