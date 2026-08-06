"Ser mujer de feria es un orgullo": Ferias Libres responden a Camila Flores tras polémica frase en el Senado

06 ag. 2026 - 15:11 hrs.

¿Qué pasó?

La Confederación Nacional de Ferias Libres de Chile (ASOF) manifestó su rechazo a la expresión utilizada por la senadora Camila Flores (RN) durante un tenso intercambio con la senadora Fabiola Campillai (Ind.), asegurando que el término "señora de feria" no puede ser empleado como una descalificación.

A través de una declaración, el gremio sostuvo que la frase fue utilizada en un sentido despectivo, pese a que representa "uno de los oficios más dignos, sacrificados y fundamentales para el funcionamiento del país".

La polémica surgió luego del enfrentamiento que protagonizaron ambas parlamentarias en el Senado, donde intercambiaron acusaciones y, al término de la discusión, Flores señaló: "Se le salió lo poblacional a la señora de feria".

"Nuestra identidad merece respeto"

La presidenta de ASOF, Paola Morales, afirmó que las mujeres feriantes han construido durante generaciones una historia de trabajo y esfuerzo, por lo que consideró inaceptable que su identidad sea utilizada como un calificativo ofensivo.

"Si alguien cree que decirle a una mujer 'señora de feria' es un insulto, demuestra un profundo desconocimiento de quiénes somos. Ser mujer de feria es un orgullo", expresó.

La dirigenta agregó que el trabajo en las ferias implica comenzar la jornada cuando gran parte del país aún duerme, desempeñarse bajo distintas condiciones climáticas y, al mismo tiempo, compatibilizar esas labores con el cuidado de sus familias.

"Alimentamos Chile"

Morales también destacó el rol que cumplen las ferias libres en la economía y en el abastecimiento de alimentos a nivel nacional.

"Las mujeres de feria alimentamos Chile. Somos emprendedoras, administradoras, trabajadoras incansables y sostenemos buena parte de la economía familiar de nuestro país", afirmó.

En esa línea, hizo un llamado a que la identidad de las feriantes no vuelva a ser utilizada como una descalificación y aseguró que detrás de esa labor existen "décadas de trabajo honesto, sacrificio y amor por nuestras comunidades".

Finalmente, la Confederación de Ferias Libres pidió que el debate público y político se desarrolle con respeto hacia quienes trabajan en las ferias, destacando que se trata de una actividad esencial para el país.

"En un país que tanto habla de valorar el trabajo, las mujeres de feria merecen reconocimiento, no estigmas. Somos parte de la historia de Chile y seguiremos siendo parte de su futuro", concluyó la organización.