Aumento de la PGU: Este es el calendario de alzas que tendrá el beneficio

06 ag. 2026 - 07:00 hrs.

La Pensión Garantizada Universal (PGU) seguirá aumentando de manera gradual y no todas las personas recibirán el nuevo monto al mismo tiempo. La Reforma de Pensiones estableció un calendario que considera la edad de las y los beneficiarios, por lo que el incremento se aplicará en distintas etapas hasta 2027.

Actualmente, tras el reajuste por IPC aplicado en febrero de 2026, las personas de 82 años o más reciben un monto máximo de $250.275, mientras que quienes tienen entre 65 y 81 años acceden a un tope de $231.732. El siguiente grupo que pasará a recibir el monto máximo será el de las personas de 75 años o más, a partir de septiembre de 2026.

El calendario de alzas de la PGU

La implementación del aumento se realizará de forma gradual, según la edad de las personas beneficiarias.

Desde septiembre de 2025

Las personas de 82 años o más recibieron el aumento automáticamente. Quienes cumplan esa edad entre octubre de 2025 y agosto de 2026 accederán al incremento desde el mes de su cumpleaños.

accederán al incremento desde el mes de su cumpleaños. Las personas beneficiarias de la Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI) reciben $250.275 .

. Quienes reciben el Aporte Previsional Solidario de Invalidez (APSI) obtienen un monto complementario para alcanzar el nuevo valor máximo de la PGU.

Las personas beneficiarias del Subsidio de Discapacidad (SD) reciben $125.138 , equivalente a la mitad del nuevo monto máximo de la PGU.

, equivalente a la mitad del nuevo monto máximo de la PGU. Las personas pensionadas de gracia, exoneradas políticas o de CAPREDENA o DIPRECA que tengan 82 años o más pueden solicitar la PGU. Si cumplen esa edad entre octubre de 2025 y agosto de 2026, podrán acceder al beneficio desde el mes de su cumpleaños.

Desde septiembre de 2026

Las personas que tengan 75 años o más al 30 de septiembre recibirán el aumento automáticamente desde ese mes. Quienes cumplan esa edad entre octubre de 2026 y agosto de 2027 accederán al incremento desde el mes de su cumpleaños.

recibirán el aumento automáticamente desde ese mes. Quienes cumplan esa edad entre accederán al incremento desde el mes de su cumpleaños. Las personas pensionadas de gracia, exoneradas políticas o de CAPREDENA o DIPRECA que tengan 75 años o más al 30 de septiembre podrán solicitar la PGU desde junio de ese año y cobrar el beneficio a partir de septiembre. Si cumplen esa edad entre octubre de 2026 y agosto de 2027, podrán solicitarla y acceder al beneficio desde el mes de su cumpleaños.

Desde septiembre de 2027

Las personas de 65 años o más accederán al monto máximo de la PGU.

accederán al monto máximo de la PGU. Las personas pensionadas de gracia, exoneradas políticas o de CAPREDENA o DIPRECA que t engan 65 años o más podrán solicitar el beneficio con tres meses de anticipación.

podrán solicitar el beneficio con tres meses de anticipación. Las personas pensionadas de montepío de CAPREDENA o DIPRECA que no reciban otra pensión en un régimen previsional podrán solicitar un monto complementario para alcanzar el valor vigente de la PGU.

Los nuevos beneficiarios incorporados

La reforma también incorpora a personas pensionadas por leyes de reparación y pensiones de gracia, quienes podrán solicitar el monto completo de la PGU si cumplen los requisitos establecidos.

Las fechas para presentar la solicitud son las siguientes:

Desde junio de 2025: quienes tengan 82 años o más al 30 de septiembre de 2025.

Desde junio de 2026: quienes tengan 75 años o más al 30 de septiembre de 2026.

Desde junio de 2027: quienes tengan 65 años o más al 30 de septiembre de 2027.

Si una persona cumple años después del 1 de octubre del año en que le corresponde el aumento por edad, podrá presentar la solicitud desde el día de su cumpleaños.

En tanto, las personas pensionadas de montepío de CAPREDENA o DIPRECA podrán solicitar un monto complementario desde septiembre de 2027 para alcanzar el valor de la PGU. Para ello, no deben recibir una pensión de otra entidad previsional y deben cumplir los requisitos establecidos.

¿Cómo consultar cuándo aumentará la PGU?

Las personas que ya reciben la Pensión Garantizada Universal pueden revisar cuándo les corresponde el aumento ingresando su RUN y fecha de nacimiento en ESTE LINK. La consulta también permite conocer si accederán al beneficio con las modificaciones de la Reforma de Pensiones.

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