Violento "turbazo" afectó a familia en Puente Alto: delincuentes dispararon al huir

06 ag. 2026 - 05:55 hrs.

¿Qué pasó?

Una noche de terror vivió una familia en la comuna de Puente Alto luego de ser víctima de un violento robo con intimidación bajo la modalidad de "turbazo" en el interior de su domicilio.

De acuerdo a los antecedentes entregados por la Policía de Investigaciones (PDI), el hecho ocurrió durante la noche de este miércoles cuando una banda integrada por aproximadamente seis delincuentes irrumpió en la vivienda tras romper un ventanal. Una vez en el interior, los sujetos amenazaron a los integrantes del núcleo familiar con armas de fuego para sustraer diversos objetos de valor.

Respecto al modus operandi, el inspector Eduardo Isla, de la Brigada Investigadora de Robos (Biro) Metropolitana Sur, detalló que "aproximadamente seis sujetos ingresan fracturando uno de los ventanales y, una vez dentro, utilizando arma de fuego, intimidan al núcleo familiar, logrando sustraer diversas especies".

Sin embargo, el robo no se concretó en su totalidad gracias al rápido accionar de la comunidad. "Debido al actuar de vecinos, principalmente por gritos, los sujetos desisten de lo que estaban realizando y huyen del lugar", precisó el detective.

Botín preliminar y disparos al escapar

A pesar de la interrupción por parte de los residentes del sector, los asaltantes alcanzaron a robar pertenencias de los habitantes y dinero en efectivo. Según confirmó la PDI, la cantidad sustraída es "aproximadamente 1.500.000 pesos".

Durante la fuga, los delincuentes generaron pánico en el sector, ya que dispararon armas. Sobre este punto, el inspector Isla aclaró que "al momento de huir efectúan tres disparos, los cuales son al aire; no impactan en ninguna persona y no hay lesionados". Asimismo, descartó agresiones físicas contra las víctimas: "El núcleo familiar solo fue intimidado con arma de fuego, pero no hay lesiones por parte de alguno".

Diligencias e investigación en curso

Actualmente, personal de la Biro Sur se encuentra desplegado en el sitio del suceso junto a peritos del Laboratorio de Criminalística Central (Lacrim) para levantar huellas y evidencias que permitan dar con el paradero de la banda.

Los primeros peritajes confirman la existencia de cámaras de seguridad que registraron el robo. "Existen registros audiovisuales, principalmente de la llegada y de la huida de los sujetos", señaló el oficial, añadiendo que la banda estaría integrada por adultos chilenos que se movían en dos vehículos.