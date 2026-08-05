Germán Codina responde a Matías Toledo tras enfrentamiento en Puente Alto: "Se le avisó de aquella reunión"

05 ag. 2026 - 16:03 hrs.

¿Qué pasó?

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, rompió el silencio luego del tenso enfrentamiento que protagonizó con el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, durante un operativo de seguridad en la comuna.

En una entrevista con Cómo te lo Explico, el exalcalde de Puente Alto rechazó las críticas del jefe comunal, aseguró que el municipio fue informado previamente de la actividad y acusó que todo se trató de una "encerrona" para generar un video viral.

La polémica surgió después de que Toledo emplazara públicamente a Codina, cuestionando que las autoridades realizaran un despliegue en la comuna sin avisar al municipio y criticando el trabajo del Gobierno en materia de seguridad.

Asegura que alcalde Toledo fue avisado de la visita y reunion

Sin embargo, el delegado negó esa versión y sostuvo que el alcalde no participó ni del operativo ni de las reuniones de coordinación convocadas por el Ministerio de Seguridad.

"Lo primero que hay que señalarle a la gente que está viendo videos virales ahí en las redes sociales es que da pena que se editen las cosas y también que se hagan estas encerronas como la que hizo el alcalde".

Codina afirmó que el municipio sí fue informado de la actividad y explicó que existieron comunicaciones previas.

"Sí se le avisó y también se le avisó de aquella reunión que hubo en la 20 Comisaría, fue incluso informada a través de correo electrónico, más allá de llamados telefónicos". Además, agregó que desde el Ministerio de Seguridad le señalaron que "estuvieron llamando desde ayer" para coordinar la visita.

El delegado también defendió el trabajo que está realizando el Ejecutivo en Puente Alto y aseguró que continuará desplegándose en terreno pese a las diferencias con el alcalde: "Mi compromiso irrestricto es seguir yendo a la comuna y apoyando como hoy día. Este es un operativo más de una secuencia de operativos", sostuvo.

"Queremos trabajar con los alcaldes y autoridades"

Respecto de la coordinación con el municipio, Codina cuestionó la actitud de Toledo y aseguró que no ha colaborado en las instancias convocadas por el Gobierno.

"Lo primero que tienes que hacer para colaborar es asistir a las reuniones que se te convoca, asistir a las distintas instancias que te permiten también acercarte a las autoridades e ir estableciendo un camino común de trabajo", afirmó.

"Queremos trabajar con los alcaldes y autoridades de todos los colores políticos, pero parece que algunos de ellos no entienden lo importante de hacerlo solo pensando en la seguridad de la gente", finalizó.