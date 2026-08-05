Vuelco en choque a bus de Gendarmería: Fiscalía confirma que fue un accidente y que detenido no intentó liberar a reos

05 ag. 2026 - 11:44 hrs.

¿Qué pasó?

La investigación por el choque de un microbús de Gendarmería ocurrido el martes pasado en la comuna de La Cisterna dio un vuelco. La Fiscalía Regional Metropolitana Sur informó que, tras las primeras diligencias, se descartó que el hecho correspondiera a un intento planificado para liberar a los 16 reos que eran trasladados en el vehículo institucional.

El fiscal jefe de la Fiscalía de Flagrancia de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, Juan Cheuquiante Arce, explicó que "la Fiscalía de Flagrancia de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur formalizará por delito de robo con intimidación a un imputado detenido el día de ayer en la comuna de La Cisterna, luego de protagonizar un accidente de tránsito que afectó a un microbús de traslado de reos de Gendarmería de Chile".

La autoridad agregó que, "de acuerdo a las diligencias instruidas por la Fiscalía Sur y ejecutadas por el departamento OS9 de Carabineros de Chile, se logró establecer que inmediatamente luego de esta colisión, el imputado junto a otros dos sujetos aún no identificados, huyen en dirección poniente por la avenida Américo Vespucio, siendo alcanzado el imputado por funcionarios de Gendarmería".

Detenido no está involucrado con la liberación de reos

Respecto del origen de los hechos, el persecutor sostuvo que la investigación permitió vincular al detenido con un delito cometido antes del accidente. "Junto con ello, se logró establecer la participación de este imputado detenido en el robo con intimidación ejecutado momentos antes en la Región Metropolitana, descartando con ello la planificación previa de estos sujetos para interceptar este vehículo de Gendarmería", afirmó.

De esta manera, la versión oficial de la Fiscalía Sur establece que el choque con el microbús de traslado de reos no habría respondido a un plan para rescatar a los internos, sino que ocurrió mientras los ocupantes del vehículo escapaban tras el robo con intimidación. La investigación continúa para identificar a los otros dos involucrados que lograron huir.

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