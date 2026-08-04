Detectan por primera vez heroína en la ex Penitenciaría: Droga iba dirigida al módulo de internos de mayor peligrosidad

04 ag. 2026 - 13:28 hrs.

¿Qué pasó?

Un inédito hallazgo quedó al descubierto en el Centro de Detención Preventiva Santiago Sur, conocido como la ex Penitenciaría de Santiago, luego de que Gendarmería detectara el ingreso de heroína al recinto penal, marcando la primera incautación de este tipo de droga en esa unidad penitenciaria, hecho que ocurrió el pasado 23 de julio.

Desde la Fiscalía Occidente indicaron a Meganoticias.cl que el procedimiento se originó tras una denuncia anónima recibida a través del Programa Denuncia Seguro, la que fue derivada por la Fiscalía Occidente a Gendarmería para activar los protocolos de control correspondientes.

Heroína iba dirigida a un módulo del recinto penal

De acuerdo con los antecedentes del caso, la droga tenía como destino la Galería 11 del recinto penitenciario.

La sustancia fue descubierta durante el control de ingreso de dos visitantes, quienes ocultaban la droga en sus partes íntimas, hecho que quedó al descubierto tras ser sometidos a revisión mediante rayos X.

Los sujetos, quienes quedaron en prisión preventiva, también trasladaban otras sustancias ilícitas como pasta base, ketamina, marihuana y un frasco con tramadol.

La Galería 11 es uno de los módulos que alberga a los internos que son considerados de mayor peligrosidad.

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