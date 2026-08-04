"Peste negra" genera preocupación en la industria de las nueces: Advierten riesgo para parte importante de los nogales del país

04 ag. 2026 - 09:53 hrs.

¿Qué pasó?

La denominada "peste negra" volvió a instalarse como una de las principales preocupaciones para la industria chilena de las nueces, debido al impacto que podría tener sobre la producción en una parte importante de los huertos del país.

La enfermedad bacteriana ha cobrado mayor relevancia durante las últimas dos temporadas, impulsada por condiciones climáticas favorables para su propagación, especialmente en la zona centro-sur de Chile.

¿Qué es la "peste negra" y por qué preocupa?

La denominada "peste negra" es una enfermedad causada por la bacteria Xanthomonas arboricola, la que afecta directamente al fruto del nogal y puede provocar importantes pérdidas productivas si no es controlada.

En conversación con Emol, el presidente de Chilenut, Juan Esteban Rodríguez, explicó que "la 'peste negra' es una enfermedad causada por una bacteria que causa un daño del fruto, que finalmente ese fruto termina cayendo".

El dirigente agregó que, dependiendo de la gravedad del ataque, "se puede perder un 30, 40, hasta un 50% de la producción".

La zona que concentra la mayor preocupación

La principal inquietud está puesta en las regiones del Maule, Ñuble y Biobío, donde se concentra cerca del 25% de la superficie nacional plantada con nogales y donde históricamente la enfermedad ha tenido una mayor incidencia.

Rodríguez explicó que el problema se ha intensificado debido a las condiciones climáticas registradas en las últimas temporadas.

"No es algo que hoy día nos está afectando, es algo que siempre ha existido y que en los últimos dos años, la verdad que ha sido una preocupación súper grande y un dolor muy grande para los agricultores de la zona sur", afirmó.

Asimismo, sostuvo que las primaveras húmedas y lluviosas favorecen la aparición de la bacteria.

Preparan medidas para la próxima temporada

Pese a la preocupación, el presidente de Chilenut aclaró que agosto no corresponde al período en que la enfermedad se manifiesta, ya que esta aparece cuando el fruto comienza a desarrollarse.

"La peste negra aparece de octubre hacia adelante, porque es cuando ya está el fruto", señaló al citado medio.

En ese contexto, explicó que actualmente el foco de la industria está puesto en reforzar las medidas preventivas de cara a la próxima temporada.

Además, descartó que esta situación ponga en riesgo la posición de Chile como uno de los principales exportadores de nueces del mundo, enfatizando que el desafío es mantener un adecuado manejo sanitario para reducir el impacto de la enfermedad.