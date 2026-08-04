Alerta por venta de cilindros de gas vacíos: Ofrecen balones de 15 kilos por hasta $45 mil en redes sociales

04 ag. 2026 - 08:01 hrs.

¿Qué pasó?

La venta de cilindros de gas vacíos a través de redes sociales y sitios web ha generado preocupación entre distribuidores y especialistas, quienes advierten sobre los riesgos asociados a la compra de estos productos fuera del comercio establecido.

De acuerdo con lo informado, los cilindros de 15 kilos se ofrecen entre $35 mil y $45 mil, pese a estar vacíos. El valor incluso supera el precio de un cilindro cargado que se comercializa en distribuidores autorizados.

Advierten riesgos y posible origen ilícito

Distribuidores señalaron que la circulación de estos cilindros podría estar relacionada con los robos que han afectado a camiones de reparto en las últimas semanas, además de perjudicar su patrimonio al perder parte de sus balones.

Especialistas, en tanto, recalcaron que los cilindros de gas deben adquirirse únicamente a través de empresas autorizadas, ya que comprar estos productos en el comercio informal implica desconocer su estado de conservación y si cumplen con las condiciones de seguridad para su uso.

Asimismo, advirtieron que quienes adquieran cilindros de procedencia dudosa podrían incluso exponerse al delito de receptación, cuyas penas van desde 61 días hasta cinco años de presidio. Por ello, reiteraron el llamado a preferir siempre el comercio formal.