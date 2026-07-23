Fecha límite para usar el Cupón de Gas: Revisa hasta cuándo puedes cobrar el beneficio de $27 mil

23 jul. 2026 - 07:00 hrs.

En medio del invierno, miles de hogares ya tienen disponible el Cupón de Gas Licuado entregado por el Gobierno. Sin embargo, el beneficio no puede usarse indefinidamente y tiene una fecha de vencimiento. Una vez cumplida, el saldo restante se perderá.

Desde este 21 de julio, incluso quienes activaron el beneficio en el último período ya pueden utilizarlo para comprar gas licuado. Por eso, revisar la vigencia del cupón es clave para no perder el aporte de $27.000, destinado exclusivamente a este fin.

¿Hasta cuándo se puede usar el Cupón de Gas?

El sitio oficial del beneficio establece que el Cupón de Gas Licuado puede utilizarse hasta el 30 de septiembre de 2026, sin importar la fecha en que haya quedado habilitado. Después de ese día, cualquier monto que no haya sido utilizado vencerá automáticamente y ya no podrá ocuparse.

La plataforma también detalla que quienes activaron el beneficio entre el 13 y el 30 de junio comenzaron a tener disponible el cupón desde el 21 de julio, completando así el calendario de habilitación del aporte.

¿Cómo funciona el beneficio?

El Cupón de Gas corresponde a un aporte extraordinario de $27.000, válido únicamente para comprar gas licuado en distribuidores adheridos. No puede retirarse en efectivo, transferirse a otra persona ni utilizarse para adquirir otros productos.

Además, el beneficio puede utilizarse en una o más compras hasta agotar el saldo o hasta el 30 de septiembre, lo que ocurra primero. Si el valor de la compra es inferior a $27.000, el monto restante seguirá disponible dentro del período de vigencia.

El beneficio puede utilizarse a través de las aplicaciones de BancoEstado o RutPay, o bien mediante un comprobante impreso en CajaVecina, dependiendo del canal que elija cada beneficiario.

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