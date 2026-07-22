Encuentran con vida a los tres jóvenes que estaban desaparecidos en el Cajón del Maipo

22 jul. 2026 - 09:11 hrs.

¿Qué pasó?

En medio de las labores de búsqueda de los tres jóvenes desaparecidos en el Cajón del Maipo, durante la mañana de este miércoles se confirmó que todos fueron encontrados con vida.

¿Qué dijo la PDI?

"Se lograron encontrar a las tres personas, están con vida y lograron llegar al refugio en las Termas de Colina", señaló la subprefecta Tatiana García-Huidobro.

Sobre el estado de salud de los afectados, la funcionaria policial destacó que "están bien, pero hay que hacer los chequeos médicos de rigor después de tantos días estando aislados".

"No están lesionados, se encuentran bien porque lograron llegar al refugio que era lo importante... el detalle de cómo los encontraron, por el momento, no es relevante para nosotros. Hay que esperar un momento para contar más detalles sobre cómo fue la extracción", sostuvo.

¿Quiénes son los jóvenes hallados con vida y cómo desaparecieron?

Las identidades de los tres jóvenes hallados con vida son Martina Núñez, de 21 años; Magdalena Retamal, de 31; y Manuel, conocido como "El Chino".

La emergencia sucedió el pasado 16 de julio, cuando se movilizaban en un vehículo por San José de Maipo en dirección a San Gabriel.

Los últimos antecedentes indican que el rastro se perdió luego de que salieran de una discoteca, poco antes de que el sistema frontal afectara a la Región Metropolitana.

A partir de allí, se presumió que las víctimas pudieron haberse trasladado a un refugio en las Termas de Colina, debido a las condiciones del tiempo.

Este miércoles, aprovechando que el sistema frontal dio una tregua, los equipos se movilizaron a ese lugar y Carabineros terminó encontrándolos con vida en el recinto.

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