Auto se precipita por escaleras de estación de Metro en Viña del Mar: Hay un fallecido y cinco lesionados

21 jul. 2026 - 17:41 hrs.

¿Qué pasó?

Bomberos de Viña del Mar confirmó que en la tarde de este martes un auto se precipitó por las escaleras de una estación de Metro en la Ciudad Jardín, dejando una persona fallecida y algunas lesionadas.

Lo que se sabe del hecho

Según los primeros antecedentes, el hecho ocurrió en la intersección de Álvarez con Grove. Se trató de un vehículo menor de color rojo que quedó atrapado posteriormente.

A las 17:27, personal de Bomberos indicó que trabajaban cuatro máquinas en el rescate vehicular. Además, llamó a transitar con precaución.

Hay un fallecido

El comandante de Bomberos de Viña del Mar, Hector Cáceres Villanueva, manifestó que la situación se produjo por un accidente entre dos vehículos menores: "Uno de estos ingresó a la estación, en pleno centro de la ciudad", afirmó.

"La evaluación preliminar es un fallecido, cuatro heridos, dos de estos de consideración... la emergencia está en pleno desarrollo", añadió, revelando que la persona que perdió la vida es una mujer de unos 40 años.

Carabineros, en paralelo, detalló que la cifra de lesionados finalmente era de cinco en total: "Uno de los móviles involucrados pierde el control de éste, ingresando a la referida estación", dijo la institución.

Desvíos de tránsito

A raíz de la emergencia, Transporte Informa comunicó que hay presencia vehículos de emergencia a la altura de la estación de Viña del Mar y que el tránsito está siendo desviado por Quinta.

Por otra parte, desde el tren Limache-Puerto detallaron que "la estación (Viña del Mar) permanecerá cerrada temporalmente, mientras personal de emergencia y autoridades realizan las labores correspondientes"

"El servicio ferroviario continúa operando, sin detención en estación Viña del Mar, hasta nuevo aviso", agregaron.

EFE expresó sus condolencias y pondrá a disposición registros

Desde EFE detallaron que “este martes 21, a las 17:10 aproximadamente, un vehículo particular ingresó a toda velocidad a la Estación Viña del Mar, quedando detenido entre la escala y la mezzanina. En su paso impactó a 6 personas, de las cuales una resultó fallecida y las otras 5 resultaron con lesiones de diversa consideración”.

La empresa agregó que expresa “sus condolencias a los familiares de la persona fallecida” y que pondrá “a disposición de las instancias correspondientes todos los registros de imágenes que tenga disponible”.

Asimismo, EFE informó que “tras la irrupción del auto en la estación, se activó el protocolo de emergencia, concurriendo de inmediato Samu, Bomberos, Carabineros, y personal de EFE para la atención de los accidentados y el desarrollo de los procedimientos y peritajes de rigor”.

Los heridos fueron derivados a centros asistenciales. Debido al accidente ocurrido en el acceso de la estación Viña del Mar, esta permanecerá cerrada “hasta que concluyan los procedimientos investigativos”.

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