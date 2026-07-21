Sobre los 200 mm en algunas localidades: Revisa cuánta agua ha caído en la región de Coquimbo
- Por Ariel Araya
¿Qué pasó?
Las lluvias que se han registrado en los últimos días en distintas zonas del país han dejado importantes acumulados de agua, generando inundaciones y desbordes de ríos.
El sistema frontal ha provocado precipitaciones de distinta intensidad y mantiene este martes su foco principal en las regiones de Atacama y Coquimbo.
En ese contexto, distintas estaciones meteorológicas han registrado los montos de agua caída en el evento, evidenciando diferencias importantes entre comunas, algunas de las cuales superan los 300 milímetros.Ir a la siguiente nota
¿Cuánta agua ha caído en la región de Coquimbo?
Provincia de Elqui
- La Serena: 205,0 mm
- Gabriela Mistral: 202,9 mm
- Coquimbo: 222,3 mm
- Pan De Azúcar: 197,1 mm
- Las Cardas: 310,0 mm
- Tongoy: 190,5 mm
- Andacollo: 335,2 mm
- Punta De Piedra: 175,5 mm
- San Carlos: 202,4 mm
- Tololo: 313,3 mm
- Vicuña: 236,4 mm
- Diaguitas: 240,2 mm
- Chapilca: 148,2 mm
- Cochiguaz: 194,6 mm
- Pisco Elqui: 242,2 mm
- Alcohuaz: 288,3 mm
Provincia de Limarí
- Ovalle: 222,2 mm
- Monte Patria: 209,4 mm
- Punitaqui: 315,0 mm
- Carén: 244,9 mm
- Tulahuén: 309,4 mm
- Combarbalá: 342,4 mm
Provincia de Choapa
- Quilimarí: 255,7 mm
- Cuncumén: 305,7 mm
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