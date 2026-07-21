Sobre los 200 mm en algunas localidades: Revisa cuánta agua ha caído en la región de Coquimbo

21 jul. 2026 - 08:50 hrs.

¿Qué pasó?

Las lluvias que se han registrado en los últimos días en distintas zonas del país han dejado importantes acumulados de agua, generando inundaciones y desbordes de ríos.

El sistema frontal ha provocado precipitaciones de distinta intensidad y mantiene este martes su foco principal en las regiones de Atacama y Coquimbo.

En ese contexto, distintas estaciones meteorológicas han registrado los montos de agua caída en el evento, evidenciando diferencias importantes entre comunas, algunas de las cuales superan los 300 milímetros.

¿Cuánta agua ha caído en la región de Coquimbo?

Provincia de Elqui

La Serena: 205,0 mm

205,0 mm Gabriela Mistral: 202,9 mm

202,9 mm Coquimbo: 222,3 mm

222,3 mm Pan De Azúcar: 197,1 mm

197,1 mm Las Cardas: 310,0 mm

310,0 mm Tongoy: 190,5 mm

190,5 mm Andacollo: 335,2 mm

335,2 mm Punta De Piedra: 175,5 mm

175,5 mm San Carlos: 202,4 mm

202,4 mm Tololo: 313,3 mm

313,3 mm Vicuña: 236,4 mm

236,4 mm Diaguitas: 240,2 mm

240,2 mm Chapilca: 148,2 mm

148,2 mm Cochiguaz: 194,6 mm

194,6 mm Pisco Elqui: 242,2 mm

242,2 mm Alcohuaz: 288,3 mm

Provincia de Limarí

Ovalle: 222,2 mm

222,2 mm Monte Patria: 209,4 mm

209,4 mm Punitaqui: 315,0 mm

315,0 mm Carén: 244,9 mm

244,9 mm Tulahuén: 309,4 mm

309,4 mm Combarbalá: 342,4 mm

Provincia de Choapa

Quilimarí: 255,7 mm

255,7 mm Cuncumén: 305,7 mm

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