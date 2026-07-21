Suspensión de clases para este miércoles 22 de julio: Estas son las comunas incluidas en el anuncio del Gobierno

21 jul. 2026 - 12:12 hrs.

¿Qué pasó?

Ante el complejo panorama debido al sistema frontal que afecta con intensidad a sectores de las regiones de Atacama y Coquimbo, el Gobierno resolvió suspender las clases este miércoles 22 de julio en varias comunas.

El principal objetivo de esta medida es proteger a la comunidad escolar de las precipitaciones que siguen provocando estragos y que mantienen aisladas a miles de personas.

En el norte chico, las precipitaciones han derivado en cortes de ruta, por ejemplo, en la Ruta 5 que une La Serena y Vallenar, debido a la activación de quebradas y socavones.

¿En qué comunas hay suspensión de clases este miércoles 22 de julio?

Según lo informado por el Ministerio de Educación (Mineduc), las comunas que tendrán suspensión de clases este miércoles 22 de junio se reparten entre las regiones de Atacama y Coquimbo.

Región de Atacama (provincia de Huasco)

Vallenar

Huasco

Freirina

Alto del Carmen

La Serena

Coquimbo

Andacollo

La Higuera

Paihuano

Vicuña

Ovalle

Combarbalá

Monte Patria

Punitaqui

Río Hurtado

Illapel

Canela

Los Vilos

Salamanca

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