Pangal Andrade irá en busca de jóvenes desaparecidos en Cajón del Maipo: "El miércoles tenemos una ventanita, vamos a subir"

21 jul. 2026 - 14:01 hrs.

¿Qué pasó?

Continúa la búsqueda de las tres personas desaparecidas en el Cajón del Maipo, sector cordillerano de la Región Metropolitana, tras el intenso sistema frontal que afectó a la zona centro norte del país.

Pangal Andrade, quien vive en esa zona y se encuentra colaborando en la búsqueda, sorprendió al aparecer durante un despacho en Mucho Gusto mientras entrevistaban al padre de uno de los desaparecidos.

Las personas desaparecidas corresponden a Martina Núñez, Magdalena Retamal y Manuel, conocido como "El Chino", quienes están sin ubicar desde la madrugada del jueves. Fueron vistos por cámaras de seguridad dirigiéndose hacia la cordillera tras una fiesta.

"Llegamos con un equipo preparado"

Durante la conversación, buscó transmitirle tranquilidad a Julio, padre de Manuel, y le explicó el plan que llevará a cabo con su equipo para intentar llegar hasta el sector de las Termas de Colina.

"Estaba nevando arriba. Mañana (miércoles) subimos, tenemos una ventanita, vamos a subir en la mañana. Fuimos a ver arriba, hay camino hasta Lo Valdés, está abierto el camino con máquinas", le señaló el exchico reality.

"Después está el camino de la minera para arriba, son 12 kilómetros hacia las termas. Ahí nosotros llevamos un equipo, no se preocupe, llegamos con un equipo preparado, con hartos chiquillos vamos a paliar", agregó.

Andrade se mostró muy optimista y le manifestó al padre del joven desaparecido que mañana "sí o sí llegamos a (las Termas de) Colina, vamos a hacer todo lo posible. Si él es conocedor, yo te aseguro que va a estar en el refugio".

"Yo me quedo tranquilo... si su hijo es conocedor de la zona y de la gente, es de cerro, lo pilló la tormenta y se quedó atrapado... se fue caminando al refugio de las Termas de Colina. Eso es lo que estamos todos esperando", expresó esperanzado.

"El jueves viene más nieve"

Posteriormente, en conversación con el periodista, explicó que el miércoles será clave para las labores: "Mañana tenemos la única ventana, porque el jueves viene más nieve. Así que mañana estamos con toda la esperanza, tenemos un buen equipo".

"Subimos hoy a mirar, subimos a dejar bencina, a dejar mercadería arriba, a la gente que le faltaba, y mañana nos vamos a lanzar con todo a ver si logramos llegar a (las Termas de Colina)", añadió.

Finalmente, Andrade advirtió sobre las complejas condiciones que enfrentarán en la montaña. "Vamos a pasar por aquí a las 07:30 de la mañana, porque es muy difícil, o sea, la avalancha es de 10 metros, es una locura. Y cayó nieve ahora, ¿y qué hace eso? Que la nieve esté más blanda y te entierras más y es más complicado", concluyó.

Todo sobre Sistema frontal