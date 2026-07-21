Tras filtración de supuestos chats con otra mujer: Coté López confirmó el término de su relación con Lucas Lama

21 jul. 2026 - 15:52 hrs.

Un nuevo remezón sacude a la farándula nacional. A pocas semanas de haberse dado una segunda oportunidad en su romance, Coté López y el productor de eventos Lucas Lama le pusieron fin a su relación amorosa de manera definitiva.

La ruptura se produce en medio del escándalo provocado por la filtración de comprometedores chats que dejan al descubierto una conversación del joven con otra mujer.

La filtración de los chats

La polémica comenzó a escalar luego de que una mujer realizara una transmisión en vivo en redes sociales para exponer las conversaciones de WhatsApp que sostenía con Lucas Lama.

En dichas capturas, publicadas por Infama, el productor no solo invitaba a la joven a su departamento, sino que además daba a entender que estaba soltero: "Emigré”, "lo que subo es solo redes, pantalla, farándula” y "tú crees que me atrevería a hablarte si no fuera verdad", fue parte de lo que se leía en el chat.

El descargo de Lucas Lama

Con las capturas viralizadas, Lucas Lama decidió romper el silencio a través de sus historias de Instagram, aunque borró la publicación a los pocos minutos.

En su mensaje, el productor intentó defenderse negando cualquier tipo de engaño: "Quiero aclarar altiro todas las cosas. Yo jamás he engañado a la Jose. Sigan inventando cosas, gente sin vida. Me las paso por el p...", lanzó antes de eliminar el registro.

Coté López confirmó el quiebre

Tras la seguidilla de polémicas, Infama se contactó directamente con la ex de Luis Jiménez para consultarle sobre el estado de su noviazgo.

Lejos de entrar en rodeos o desmentir la situación, Coté López fue categórica y dio por cerrado el romance con un escueto pero tajante "c'est fini" (se acabó), confirmando el fin de la relación.