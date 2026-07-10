"Voy a chochear": Coté López celebra el sorprendente logro académico de sus hijas trillizas

10 jul. 2026 - 11:10 hrs.

Coté López vivió uno de esos momentos que llenan de orgullo a cualquier mamá y decidió compartirlo con sus seguidores. La empresaria mostró los certificados de notas de sus hijas trillizas y celebró los destacados resultados que obtuvieron durante el primer semestre.

A través de una historia de Instagram, la influencer compartió un breve registro donde se podían ver las calificaciones de Raffaela, Isidora y Rebecca, sus hijas de 15 años fruto de su relación con el exfutbolista Luis Jiménez.

Las sorprendentes notas de las hijas de Coté López

Los resultados llamaron la atención: dos de las adolescentes finalizaron el semestre con promedio 7,0, mientras que la tercera obtuvo un promedio 6,9.

Junto a la publicación, Coté López no ocultó su emoción por el logro de sus hijas y les dedicó un cariñoso mensaje.

"Y ahora obvio que voy a chochear. 7.0, 6.9 y 7.0. Mis princesitas, felicidades, mis vidas", expresó en el video que compartió con sus seguidores.

Además, la empresaria etiquetó las cuentas de Instagram de sus trillizas, quienes poco a poco han comenzado a tener mayor presencia en redes sociales.

Cabe mencionar que Coté López y Luis Jiménez también son padres de Luis Jesús, el menor de la familia, quien actualmente tiene 9 años.

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