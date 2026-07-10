Cupón de gas de $27 mil: Esta es la cuenta que necesitas para cobrar el beneficio

10 jul. 2026 - 10:00 hrs.

El Cupón de Gas es uno de los apoyos extraordinarios entregados por el Gobierno en el marco del Plan Chile Sale Adelante, con el objetivo de ayudar a las familias a enfrentar el alza en el precio del gas licuado utilizado para calefacción.

El beneficio consiste en un cupón de $27.000, que solo puede utilizarse para la compra de gas licuado y está dirigido a hogares que pertenecen hasta al 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH).

¿Qué cuenta se necesita para cobrar el Cupón de Gas?

Para poder utilizar el beneficio es obligatorio contar con una CuentaRUT activa de BancoEstado o con el mecanismo que la entidad bancaria defina para estos efectos.

Si la persona no tiene una CuentaRUT o esta se encuentra bloqueada, deberá solicitarla o regularizar su situación antes de poder utilizar el cupón.

Además, el beneficio puede administrarse a través de las aplicaciones de BancoEstado o Rutpay, y también es posible acceder de manera presencial en una CajaVecina.

Una vez que el cupón esté habilitado, los beneficiarios recibirán una notificación por correo electrónico. Desde ese momento podrán visualizarlo en las aplicaciones de BancoEstado o imprimirlo en una CajaVecina para utilizarlo en los comercios adheridos.

El cupón puede utilizarse en una o más compras de gas licuado, complementando el pago con fondos disponibles en la CuentaRUT si el monto de la compra supera los $27.000. Eso sí, es intransferible, no puede cambiarse por dinero y no sirve para compras por internet ni en comercios en el extranjero.

¿Cuáles son los requisitos para acceder al Cupón de Gas?

Para acceder al beneficio, se deben cumplir las siguientes condiciones:

Pertenecer al Registro Social de Hogares (RSH) al 16 de abril de 2026.

(RSH) al 16 de abril de 2026. Formar parte del 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares, según la calificación vigente al 16 de abril de 2026.

del Registro Social de Hogares, según la calificación vigente al 16 de abril de 2026. Ser jefe o jefa de hogar y tener 18 años o más , de acuerdo con la información registrada en el RSH.

, de acuerdo con la información registrada en el RSH. Contar con una CuentaRUT activa de BancoEstado o con el mecanismo que defina la entidad para habilitar y utilizar el cupón. Si la cuenta está bloqueada o no existe, deberá regularizarse antes de hacer uso del beneficio.

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