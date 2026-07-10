Día Nacional de la Pizza: Estas son las ofertas y descuentos que tendrán las principales cadenas

10 jul. 2026 - 11:02 hrs.

¿Qué pasó?

Con descuentos de hasta un 50%, pizzas familiares desde $4.990, concursos y hasta slices XXL gratis, distintas cadenas de comida rápida se sumarán a la celebración del Día Nacional de la Pizza que se celebra este viernes 10 de julio, con promociones especiales durante este fin de semana.

La primera en adelantar la celebración será Under Pizza. La cadena ofrecerá este jueves sus pizzas familiares clásicas —Pepperoni, Napolitana y Doble Queso— a $4.990. La promoción también estará disponible este viernes hasta las 17:00 horas.

Precisamente este viernes 10, Papa John’s lanzará una de las ofertas más llamativas de la celebración. Quienes compren una pizza familiar de especialidad podrán llevar una segunda pizza familiar por solo $1.000, eligiendo entre las variedades Super Pepperoni y Napolitana.

Continúan las promociones por el Día Nacional de la Pizza

Durante esta misma jornada, Melt Pizzas dará inicio a su campaña, que se extenderá hasta el 12 de julio. La cadena ofrecerá descuentos de hasta un 50% en pizzas de su carta y, además, sorteará 10 pizzas familiares entre quienes participen en el concurso disponible en sus redes sociales.

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Sbarro también celebrará el Día Nacional de la Pizza con una promoción especial. La cadena regalará slices XXL por tiempo limitado en cinco sucursales secretas, las que serán anunciadas a través de sus stories en redes sociales. Quienes quieran acceder al beneficio deberán estar atentos a esas publicaciones para conocer los locales participantes.

Las promociones continuarán el sábado 11 en Papa John’s, cuando la cadena ofrecerá un 50% de descuento en pizzas familiares seleccionadas —Super Pepperoni y Vegetariana en masa tradicional—, además de una bebida de 1,5 litros de regalo.

Finalmente, el domingo 12, Papa John’s mantendrá el 50% de descuento en las mismas variedades para cerrar la celebración. Asimismo, la cadena informó que durante estos días también tendrá descuentos de hasta un 50% en pizzas de especialidad.

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