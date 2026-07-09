Descuentos en bencina julio 2026: Estas son las ofertas tras la baja de los combustibles

09 jul. 2026 - 10:00 hrs.

Desde este jueves 9 de julio, los automovilistas recibieron una gran noticia luego de que la Empresa Nacional de Petróleo (ENAP) informara una importante caída en los precios de la bencina y el diésel.

La gasolina de 93 octanos registró una baja de $100,3 por litro, mientras que la de 97 octanos disminuyó $99,8 por litro. En tanto, el diésel tuvo una reducción de $155,4 por litro.

A esta disminución se suman los distintos descuentos que mantienen vigentes las principales estaciones de servicio del país durante julio, los que permiten conseguir rebajas adicionales dependiendo del banco, medio de pago o aplicación utilizada.

Descuentos en Copec

Lunes

Cencosud Scotiabank Mastercard: $100 de descuento por litro pagando con la tarjeta de crédito agregada en la app Copec.

$100 de descuento por litro pagando con la tarjeta de crédito agregada en la app Copec. Jumbo Prime: $100 de descuento por litro ingresando el código enviado por Jumbo Prime en la app Copec.

Martes

Banco Internacional: $100 de descuento por litro pagando con tarjetas Mastercard Clásica, Gold o Black asociadas a la app Copec.

$100 de descuento por litro pagando con tarjetas Mastercard Clásica, Gold o Black asociadas a la app Copec. Itaú: $100 de descuento por litro pagando con tarjetas de crédito Itaú Legend e ingresando el código enviado por el banco en la app Copec.

$100 de descuento por litro pagando con tarjetas de crédito Itaú Legend e ingresando el código enviado por el banco en la app Copec. Rutpay BancoEstado: $100 de descuento por litro escaneando el código QR desde la aplicación.

Miércoles

Scotiabank: Hasta $100 de descuento por litro pagando con tarjeta de crédito Visa Scotiabank asociada a la app Copec.

Hasta $100 de descuento por litro pagando con tarjeta de crédito Visa Scotiabank asociada a la app Copec. Automóvil Club: $50 de descuento por litro para nuevos socios conductores.

Jueves

Coopeuch: $200 de descuento por litro pagando con tarjeta de crédito y $100 por litro con tarjeta de débito y prepago Dale Coopeuch a través de la app Copec.

$200 de descuento por litro pagando con tarjeta de crédito y $100 por litro con tarjeta de débito y prepago Dale Coopeuch a través de la app Copec. Banco BCI: 7% de cashback por litro pagando con tarjeta de crédito BCI mediante la app Copec.

Viernes

Tenpo: Desde $50 de cashback por litro pagando con Tarjeta Tenpo Mastercard.

Desde $50 de cashback por litro pagando con Tarjeta Tenpo Mastercard. Santander: $100 de descuento por litro para clientes titulares de crédito automotriz Santander Consumer con pago al día, mediante un código enviado al correo electrónico que deben aplicar en la app Copec.

Sábado

Mach: $100 de descuento por litro usando Machbank Crédito a través de la app Copec.

$100 de descuento por litro usando Machbank Crédito a través de la app Copec. Santander: $100 de descuento por litro para clientes titulares de crédito automotriz Santander Consumer con pago al día, mediante un código enviado al correo electrónico que deben aplicar en la app Copec.

Domingo

Banco Bice: $100 de descuento por litro pagando con Tarjeta de Crédito Limitless asociada a la app Copec.

$100 de descuento por litro pagando con Tarjeta de Crédito Limitless asociada a la app Copec. Santander: $100 de descuento por litro para clientes titulares de crédito automotriz Santander Consumer con pago al día, mediante un código enviado al correo electrónico que deben aplicar en la app Copec.

Todos los días

Caja Los Andes: $15 de descuento por litro pagando con la app Copec utilizando un cupón generado en la web de Caja Los Andes.

$15 de descuento por litro pagando con la app Copec utilizando un cupón generado en la web de Caja Los Andes. Copec Pay: $10 de descuento por litro pagando con cuenta digital desde la app Copec.

$10 de descuento por litro pagando con cuenta digital desde la app Copec. App Copec (nuevos usuarios y referidos): Usuarios nuevos de la app Copec tienen $50 de rebaja por litro de combustible en la primera transacción y cupones por $50 de descuento por litro al referir amigos que hagan su primera compra.

(nuevos usuarios y referidos): $100 por litro en diferentes comunas: Copec ofrece $100 de descuento en 32 comunas diferentes cada día con cualquier medio de pago.

Descuentos en Shell

Lunes

Mercado Pago: $100 de descuento por litro pagando con la cuenta Mercado Pago a través de la app de Shell.

Martes

Lider Bci: $100 de descuento por litro pagando con la tarjeta de crédito mediante la app Shell.

Miércoles

Banco de Chile: $100 de descuento por litro pagando con tarjeta de crédito mediante la App Shell.

Viernes

Tenpo: Desde $50 de cashback por litro pagando con Tarjeta Tenpo Mastercard.

Sábado

Scotiabank: hasta $200 de descuento por litro pagando con tarjetas de crédito Visa Scotiabank mediante la App Shell.

hasta $200 de descuento por litro pagando con tarjetas de crédito Visa Scotiabank mediante la App Shell. Caja Los Héroes: $300 de descuento por litro pagando con la tarjeta de prepago en la app Shell.

Domingo

Banco Bice: $100 de descuento por litro pagando con tarjeta de crédito a través de la app Shell.

$100 de descuento por litro pagando con tarjeta de crédito a través de la app Shell. Banco Security: $100 de descuento por litro pagando mediante la app Shell con tarjeta de crédito.

Todos los días

Cumpleaños: Usuarios de la App Shell pueden recibir $50 de descuento por litro durante el mes de su cumpleaños con cualquier medio de pago.

Descuentos en Aramco

Lunes

Banco Consorcio: $150 de descuento por litro pagando mediante la app Aramco Estaciones.

$150 de descuento por litro pagando mediante la app Aramco Estaciones. Municipalidades adheridas: $15 por litro en estas comunas. Debes inscribirte aquí previamente.

Martes

Mercado Pago: $50 de descuento por litro pagando con tarjeta física prepago o tarjeta digital mediante la app Aramco Estaciones.

$50 de descuento por litro pagando con tarjeta física prepago o tarjeta digital mediante la app Aramco Estaciones. Municipalidades adheridas: $15 por litro en estas comunas. Debes inscribirte aquí previamente.

Miércoles

Banco Ripley: Descuento de hasta $150 por litro dependiendo de la categoría del cliente pagando con tarjetas de débito y crédito mediante la app Aramco Estaciones.

Jueves

ABC o La Polar: $150 de descuento por litro pagando con tarjeta de crédito ABC Visa asociada a la app Aramco Estaciones.

Viernes

Tenpo: Desde $50 de cashback por litro pagando con Tarjeta Tenpo Mastercard.

Desde $50 de cashback por litro pagando con Tarjeta Tenpo Mastercard. Caja Los Andes: $15 de descuento por litro dando el RUT.

Sábado

SBPay: $100 de descuento por litro pagando con tarjeta física o $150 por litro utilizando la app Aramco Estaciones.

Domingo

Spin: $150 de descuento por litro pagando con tarjeta de crédito Spin Visa o mediante la app Aramco Estaciones.

Todos los días

App Aramco: $50 por litro para nuevos usuarios.

Cabe recordar que los descuentos pueden tener condiciones, límites de carga mensual o requisitos específicos, por lo que es recomendable revisar los términos de cada beneficio antes de cargar combustible.

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