Ya ingresó para su trámite en la Cámara: Quiénes recibirán el Bono Extraordinario de Apoyo a la Niñez

08 jul. 2026 - 09:00 hrs.

El Gobierno ingresó a la Cámara de Diputadas y Diputados a fines de junio el proyecto de ley que crea un bono extraordinario de apoyo a la niñez, un beneficio que entregaría un pago único de $30.000 por cada menor de hasta 13 años que cumpla con los requisitos establecidos en la iniciativa.

La propuesta busca entregar un apoyo económico a las familias más vulnerables ante el aumento del costo de la vida. Sin embargo, el beneficio aún no está vigente, ya que primero deberá ser discutido y aprobado por el Congreso, donde el lunes se dictaminó su discusión inmediata.

¿Quiénes recibirían el Bono extraordinario de apoyo a la niñez?

El bono está dirigido para los menores que cumplan con las siguientes condiciones:

Tener hasta 13 años de edad al 1 de junio de 2026.

de edad al 1 de junio de 2026. Pertenecer al 80% más vulnerable de los hogares, según el Registro Social de Hogares (RSH).

El monto será de $30.000 por cada menor y se pagará por una sola vez.

¿Quién recibiría el dinero?

El proyecto establece que el pago se realizará al beneficiario que corresponda según cada caso:

Quien reciba el Subsidio Familiar (SUF) del menor.

(SUF) del menor. Quien perciba la Asignación Familiar o Maternal .

. Quien reciba el Subsidio de Discapacidad .

. Quien reciba las transferencias del subsistema Seguridades y Oportunidades.

Si el menor no está asociado a ninguno de esos beneficios, el bono lo recibiría el jefe o jefa de hogar. Cada menor generará derecho a un solo bono, aunque pueda estar asociado a más de un posible beneficiario.

¿Cómo sería el pago?

Según el proyecto, el bono se entregaría en una sola cuota y sería pagado por las instituciones que administran los beneficios sociales correspondientes o, cuando corresponda, por el Instituto de Previsión Social (IPS).

Además, el texto señala que se privilegiarán los pagos electrónicos y que el beneficio podrá cobrarse dentro de un plazo máximo de nueve meses desde su emisión.

Es importante considerar que el bono extraordinario de apoyo a la niñez todavía no puede solicitarse, ya que el proyecto recién inició su tramitación legislativa y deberá ser aprobado por el Congreso antes de convertirse en ley.

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