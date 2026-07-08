Precio del petróleo se dispara luego que Trump pusiera fin a la tregua con Irán y anunciara nuevos ataques: "Les vamos a dar duro"

08 jul. 2026 - 09:33 hrs.

¿Qué pasó?

Los precios del petróleo se dispararon más de un 5% este miércoles, después de que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que la tregua con Irán había terminado tras los nuevos ataques en Oriente Medio.

El barril de crudo Brent del mar del Norte, referencia internacional, aumentó un 5,3% hasta los 78,09 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), principal referencia estadounidense, ganó un 5,4% y alcanzó los 74,23 dólares por barril.

Estados Unidos lanzó nuevos bombardeos contra Irán tras los ataques a buques en el estrecho de Ormuz, desencadenando una serie de represalias contra bases estadounidenses en el Golfo.

La amenaza de Trump

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que las fuerzas estadounidenses atacarán de nuevo Irán la noche de este miércoles, horas después de haber anunciado el fin del alto el fuego.

"Esta noche les vamos a dar duro", declaró antes de una entrevista con el Presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, al margen de la cumbre de la OTAN en Turquía. "Violan el acuerdo cada día", aseguró Trump.