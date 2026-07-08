El Mapocho tendrá un nuevo rostro: Así será el Paseo Urbano Fluvial que permitirá caminar y pedalear junto al río

08 jul. 2026 - 10:23 hrs.

¿Qué pasó?

El río Mapocho podría convertirse en un nuevo espacio de encuentro para los habitantes de la capital. El Gobierno de Santiago anunció el inicio del proceso de licitación del Paseo Urbano Fluvial Río Mapocho, proyecto que busca recuperar el borde del cauce y habilitar un recorrido para peatones y ciclistas.

La iniciativa, conocida originalmente como Mapocho Pedaleable, contempla la construcción de un paseo urbano inundable que conectará la comuna de Providencia con Santiago, específicamente entre el puente Padre Letelier y el Parque de Los Reyes.

Así será el nuevo paseo junto al río Mapocho

El proyecto considera la ejecución de un paseo multipropósito en la ribera sur del lecho del río Mapocho, en un tramo de aproximadamente 5,25 kilómetros.

El recorrido contará con:

Una circulación peatonal de entre 2 y 3,3 metros de ancho.

de entre 2 y 3,3 metros de ancho. Una ciclovía de 2,5 metros.

de 2,5 metros. Franjas de separación entre ambos espacios.

Zonas de permanencia tipo "playas" a lo largo del trayecto.

Además, el proyecto contempla infraestructura para mejorar la experiencia de quienes utilicen este nuevo espacio, como iluminación continua con faroles LED y luminarias similares a las utilizadas en el Parque Forestal, sistema de cámaras de seguridad, riego, señalética y mobiliario urbano.

Una inversión superior a $22 mil millones

El Paseo Urbano Fluvial Río Mapocho considera una inversión superior a los $22.361 millones, según informó el Gobierno de Santiago.

El gobernador regional, Claudio Orrego, comentó que "durante décadas Santiago le dio la espalda a su río. Queremos cambiar esa historia y recuperar el Mapocho como un espacio para las personas”.

Por ello, el proceso de licitación ya fue abierto y las empresas interesadas podrán presentar sus propuestas hasta el 1 de septiembre de 2026 a través de Mercado Público.

Revisa las fotos del proyecto

Gobierno de Santiago

Gobierno de Santiago