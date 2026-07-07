Centro meteorológico prevé precipitaciones para este miércoles en Santiago: La próxima semana llovería dos días

07 jul. 2026 - 07:12 hrs.

¿Qué pasó?

Tras jornadas de intensas heladas y días nublados en la Región Metropolitana, las miradas se vuelcan hacia los modelos meteorológicos internacionales, que anticipan precipitaciones para los próximos días en la zona central.

El prestigioso servicio noruego YR, reconocido a nivel mundial por la alta precisión de sus proyecciones satelitales, actualizó su panorama para Santiago y ya puso sobre la mesa las fechas clave en las que el agua podría hacerse presente en la capital.

Aunque no se trata de temporales de gran envergadura para los próximos días, las estimaciones sugieren que el invierno mantendrá su carácter inestable.

El detalle de la lluvia estimada para Santiago

El reporte del centro meteorológico europeo divide las probabilidades en dos etapas bien marcadas: un leve amago a mitad de esta semana y montos un poco más notorios para mediados de la siguiente.

Miércoles 8 de julio : Se esperan 0,7 milímetros de agua , concentrados principalmente durante la tarde. Un ambiente frío y húmedo que podría dejar tímidas gotas o lloviznas débiles en la capital.

: Se esperan , concentrados principalmente durante la tarde. Un ambiente frío y húmedo que podría dejar tímidas gotas o lloviznas débiles en la capital. Martes 14 de julio : Para la próxima semana se proyecta la jornada más lluviosa del tramo, con un acumulado estimado de 5,3 milímetros .

: Para la próxima semana se proyecta la jornada más lluviosa del tramo, con un acumulado estimado de . Miércoles 15 de julio: Las precipitaciones tendrían continuidad el día siguiente, aportando otros 2,6 milímetros antes de que el frente comience a retirarse hacia la cordillera.

¿Fin de semana primaveral?

Entremedio de ambas perturbaciones meteorológicas, Santiago experimentará un inesperado cambio de condiciones que se sentirá con fuerza durante los próximos días de descanso.

Un frente de altas presiones regalará un fin de semana con máximas templadas, ideal para realizar actividades al aire libre y ventilar los hogares tras las intensas jornadas invernales.

Tanto para este sábado como para el domingo, los termómetros registrarán una notable escalada, alcanzando los 21°C de máxima. Este breve respiro primaveral contrastará fuertemente con las bajas temperaturas de los días previos.

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