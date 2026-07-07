Rompió multa frente a inspectores: Registro capta a alcalde confrontando a sujeto acusado por ruidos molestos

07 jul. 2026 - 06:50 hrs.

¿Qué pasó?

Una tensa situación se vivió en la comuna de Independencia luego de que el alcalde, Agustín Iglesias, liderara un operativo de seguridad municipal tras reiteradas denuncias por ruidos molestos.

El hecho ocurrió a tempranas horas del día lunes en un edificio residencial ubicado en la calle Pablo Urzúa, provocando la indignación de la comunidad y reabriendo el debate sobre el respeto a la convivencia y las facultades municipales.

Ante la gran cantidad de llamados que colapsaron las líneas de seguridad y de Carabineros, el propio jefe comunal decidió acudir al lugar junto al personal de seguridad municipal a eso de las 07:00 de la mañana para poner fin al desorden.

La llegada del alcalde y el tenso momento

Al llegar al departamento, las autoridades se encontraron con un grupo de personas que mantenía la música a alto volumen en el balcón. El video grabado por el equipo municipal muestra el duro cruce de palabras entre el alcalde Iglesias y uno de los infractores.

"¿Cómo se le puede ocurrir tener música afuera un día lunes acá en un edificio? Hay gente que está al lado en el barrio que se despierta temprano, que está cansada", le recriminó la autoridad al residente.

Ante la actitud del sujeto, el alcalde fue enfático en advertir las consecuencias: "Si usted sigue con la música, los vamos a multar hasta que me canse... toda la mañana si es necesario. Tengo su carnet y tengo su RUT".

Rompieron papel frente a inspectores

El momento más crítico de la fiscalización fue cuando los funcionarios municipales materializaron la entrega del parte por ruidos molestos. En un acto de abierta provocación y falta de respeto a la autoridad, uno de los infractores rompió el papel de la multa en la misma cara del alcalde y de los inspectores.

Según los protocolos de la ordenanza municipal, los implicados ya quedaron formalmente notificados y arriesgan severas multas económicas.

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