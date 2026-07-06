Cae uno de los sospechosos de descarado robo a pastelería en Quilicura: Subieron fotos celebrando cumpleaños con tortas sustraídas

06 jul. 2026 - 20:50 hrs.

¿Qué pasó?

Personal de Carabineros detuvo este lunes a un hombre de 21 años, acusado de participar en el robo a una pastelería de la comuna de Quilicura, en la Región Metropolitana.

El asalto se produjo a fines de junio y tuvo amplia repercusión mediática, debido al curioso botín de los delincuentes: sustrajeron tortas y pasteles en lugar de dinero en efectivo.

Además, actuaron con total descaro, ya que los afectados descubrieron que, a través de redes sociales, la banda se mostró celebrando un cumpleaños con los productos que acababan de robar.

Hombre fue detenido cerca de la unidad policial

El mayor Alex Aguilera, de la 49 Comisaría de Quilicura, indicó que la captura del sospechoso se produjo durante la tarde, gracias al trabajo del personal de la Sección de Investigación Policial (SIP).

"Se logra la detención de un individuo que el día 29 de junio participa en el delito de hurto en una pastelería de la comuna de Quilicura", agregó el funcionario de Carabineros.

Las diligencias desarrolladas por el equipo especializado permitieron identificarlo y establecer su paradero, "logrando la detención en un lugar cercano a la unidad policial".

Respecto a los otros integrantes de la banda, el mayor Aguilera indicó que el caso sigue en investigación, "sin embargo, ya logramos la detención del individuo que participa directamente en el hurto de las especies".

Por instrucción del Ministerio Público, el detenido, de nacionalidad chilena y con amplio prontuario policial por el delito de hurto, pasará a primer control de detención durante la jornada del martes.

Revisa el robo a pastelería de Quilicura