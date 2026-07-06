SHOA descarta tsunami en las costas de Chile tras fuerte temblor de 5,9 en Puerto Williams

06 jul. 2026 - 21:54 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) descartó la noche de este lunes la posibilidad de un tsunami en las costas de nuestro país tras un fuerte sismo de magnitud 5,9 en la región de Magallanes.

¿Qué dijo el SHOA tras el fuerte temblor?

El organismo indicó que el sismo "no reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile".

De acuerdo a los datos entregados por el SHOA, el temblor se registró a las 21:26 horas, a 273 km al sur de Puerto Williams, en la región de Magallanes.

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