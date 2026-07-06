Seguidilla de temblores se registran en la zona central tras fuerte sismo en Quintero

06 jul. 2026 - 13:04 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este lunes un temblor de magnitud 5.2 rompió la tranquilidad de la zona central del país. De acuerdo al Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el sismo ocurrió a las 12:15 horas en las cercanías de Quintero, región de Valparaíso.

Luego de la ocurrencia del temblor, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) descartó un tsunami para las costas del país.

Sin embargo, el movimimiento telúrico sí generó una seguidilla de temblores, siendo la "réplica" de 4.6 la que ha alcanzado hasta ahora la magnitud más alta.

Revisa detalles de la seguidilla de temblores

12:54 horas : Magnitud 4.3 , 32 km al NO de Quintero, 28 km de profundidad.

: Magnitud , 32 km al NO de Quintero, 28 km de profundidad. 12:46 horas : Magnitud 2.8 , 32 km al NO de Quintero, 31 km de profundidad.

: Magnitud , 32 km al NO de Quintero, 31 km de profundidad. 12:18 horas : Magnitud 2.8 , 33 km al NO de Quintero, 24 km de profundidad.

: Magnitud , 33 km al NO de Quintero, 24 km de profundidad. 12:21 horas : Magnitud 3.6 , 35 km al NO de Quintero, 27 km de profundidad.

: Magnitud , 35 km al NO de Quintero, 27 km de profundidad. 12:18 horas : Magnitud 4.6 , 27 km al NO de Quintero, 29 km de profundidad.

: Magnitud , 27 km al NO de Quintero, 29 km de profundidad. 12:15 horas: Magnitud 5.2, 34 km al NO de Quintero, 29 km de profundidad.

Pese a esto, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado de estos temblores.

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