"No estamos frente a una recesión": Subsecretario de Hacienda descarta crisis y se muestra "optimista" por futuro económico

06 jul. 2026 - 13:41 hrs.

¿Qué pasó?

En conversación con Radio Infinita, el subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, descartó que Chile esté atravesando una recesión económica, y se mostró optimista respecto a las señales del mercado para el segundo semestre de 2026.

Cabe recordar que la semana pasada, el Imacec de mayo registró una caída de 0,9% en comparación con el mismo mes del año anterior, sumando cinco meses consecutivos de retroceso. Además, se reveló una tasa de desocupación de 9,4% para el trimestre marzo-mayo, la cifra más alta desde junio de 2021.

Caída en el crecimiento y alto desempleo

Aunque reconoció que estas cifras "llaman a la alerta" y "preocupación", también lo asoció a un fenómeno transitorio que luego se va a "diluir". Respecto al último Imacec, aseguró que este se debió a un desplome en el sector minero en comparación con el año anterior, en que la producción fue particularmente alta.

"De hecho, si uno mira el Imacec no minero, es decir, se va a los sectores que no son propios de la minería, el resultado es positivo, es un 0,7 positivo", remarcó, añadiendo que las cifras de junio arrojarán números positivos, complementado con la reactivación del sector de la construcción.

En cuanto a la tasa de desempleo, el subsecretario de Hacienda lo asoció a la implementación de la ley de 40 horas en el mes de abril, lo que "objetivamente significa un aumento del costo laboral de 4,8% de una sola vez".

"No estamos frente a una recesión"

"Hoy día no estamos frente a una recesión. Cuando conozcamos en el mes de agosto las cifras del segundo PIB trimestral, obviamente será un elemento para continuar esta conversación, pero hoy día no estamos frente a una recesión", aseguró Rodríguez.

La autoridad dijo que como Gobierno están convencidos de que "las señales que nos entrega el mercado, los actores con los cuales podemos conversar, la viabilidad política del proyecto de Reconstrucción Nacional", entre otros, les permiten comprender la "dificultad" del primer semestre que han heredado.

Asimismo, recalcó que este escenario "nos muestra mucho optimismo respecto a lo que va a pasar este segundo semestre y fundamentalmente en los años 2027 y 2028".

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