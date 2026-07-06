¿Cómo saber si recibo el Subsidio Familiar?: Revisa con tu RUT si te corresponde el pago mensual con el monto reajustado

06 jul. 2026 - 14:00 hrs.

¿Qué pasó?

El Subsidio Familiar (SUF) es un aporte económico mensual destinado a los hogares que pertenecen al 60% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares (RSH). Este beneficio busca apoyar a quienes no cuentan con previsión social y tienen dificultades para la mantención de sus cargas familiares.

El cobro de este aporte estatal no se limita exclusivamente a los padres del núcleo familiar. También lo pueden solicitar los tutores legales a cargo de menores de edad, cuidadores de personas con discapacidad intelectual o física, y mujeres embarazadas a partir de su quinto mes de gestación.

Luego del último reajuste del 3,6% aplicado al beneficio, el Instituto de Previsión Social (IPS) actualizó los valores mensuales que reciben los beneficiarios. Los montos fijados se dividen según la condición de la carga familiar registrada y pueden ser percibidos por un período de hasta tres años si se mantienen las condiciones.

¿Cuáles son los nuevos montos tras el alza?

Monto general: $22.601 mensuales por cada causante o carga familiar acreditada.

por cada causante o carga familiar acreditada. Monto por discapacidad: $45.202 mensuales en caso de que la carga presente alguna discapacidad física o intelectual.

Para verificar si cumples con los requisitos, el primer paso es revisar la calificación socioeconómica en el sitio web oficial del Registro Social de Hogares ingresando con ClaveÚnica. Si te encuentras dentro del tramo del 60%, debes dirigirte de forma presencial a la municipalidad correspondiente a tu domicilio para tramitar la postulación tradicional.

Por otro lado, existe una modalidad automática que no requiere de postulaciones ni trámites previos para el usuario. Esta opción está dirigida a niños, niñas y adolescentes que forman parte del 40% más vulnerable del país.

El paso a paso para revisar con tu RUT

Para consultar si eres parte de esta nómina automática, debes ingresar a la plataforma virtual sufautomatico.gob.cl. En el sitio solo necesitarás digitar el RUN del menor y su fecha de nacimiento para conocer de inmediato el estado del pago.

Asimismo, el Instituto de Previsión Social dispone de un buscador en el portal de ChileAtiende. En esta herramienta, basta con que el usuario digite el RUN del beneficiario para consultar de forma inmediata la fecha exacta y la modalidad en que se emitirá el próximo pago del Subsidio Familiar.

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