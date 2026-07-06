Llega a Chile máscara de skincare elogiada por medios internacionales: ¿Cuánto cuesta y qué hace?

06 jul. 2026 - 14:12 hrs.

La Máscara Facial LED Shark CryoGlow, un dispositivo de skincare que ha sido destacado por diversos medios internacionales por su tecnología para el cuidado de la piel, ya está disponible en Chile. El equipo combina terapia de luz LED, luz infrarroja y un sistema de enfriamiento localizado para realizar tratamientos faciales desde casa.

Uno de sus principales atributos es la incorporación de InstaChill, una tecnología de crioterapia que entrega enfriamiento localizado alrededor de los ojos.

Según el fabricante, este sistema ayuda a mejorar la apariencia de las ojeras y revitalizar el contorno de los ojos, ofreciendo tres niveles de intensidad y sesiones de 5, 10 o 15 minutos.

El tratamiento antiedad que gana popularidad

La máscara también incluye un modo Limpieza de Cutis, que combina luz azul, roja e infrarroja para ayudar a mejorar la apariencia de imperfecciones, disminuir el enrojecimiento y favorecer una textura de piel más uniforme en sesiones de ocho minutos.

Shark Ninja

Para quienes buscan un tratamiento antiedad, incorpora un modo que utiliza luz roja e infrarroja para ayudar a mejorar la apariencia de líneas finas de expresión y favorecer una piel con aspecto más firme. Además, cuenta con un cuarto modo pensado para mantener los resultados obtenidos tras completar un ciclo de tratamiento, contribuyendo a conservar una piel luminosa y revitalizada.

Shark Ninja

La tecnología iQLED de triple núcleo combina distintas longitudes de onda para actuar en diferentes capas de la piel. Mientras la luz azul se enfoca en mejorar la apariencia de imperfecciones superficiales, la luz roja y la infrarroja buscan favorecer una piel con mayor hidratación, luminosidad y firmeza.

¿Cuánto cuesta la máscara LED Shark CryoGlow en Chile?

La Máscara Facial LED Shark CryoGlow ya se encuentra disponible en el mercado chileno con un precio de lanzamiento de $349.990, rebajado desde su valor habitual de $399.990. Puedes adquirirlo ingresando al siguiente enlace (clic aquí).

Shark Ninja

El dispositivo busca ofrecer una alternativa para quienes desean complementar su rutina de cuidado facial desde casa mediante tecnología LED y crioterapia, dos tratamientos que han ganado popularidad en la industria del skincare durante los últimos años.