"¿Te mando el voucher?": Audios permitieron desbaratar a banda de gendarmes que traficaban en la cárcel de Illapel

06 jul. 2026 - 14:12 hrs.

¿Qué pasó?

Una investigación de la Fiscalía Regional de Coquimbo y la Policía de Investigaciones (PDI) descubrió una red de cinco gendarmes que traficaban drogas, celulares, alcohol y otros objetos en la cárcel de Illapel.

Gendarmes cobraban por ingresar drogas a la cárcel

Los funcionarios actuaban como intermediarios y cobraban hasta $600 mil por cada ingreso ilícito al penal. La banda, que operó durante cinco años, habría recaudado aproximadamente $223 millones.

La investigación logró la detención de 16 personas vinculadas a esta red, siendo cinco gendarmes los formalizados por "cohecho" y cuatro de ellos por "tráfico de drogas y asociación ilícita".

La operación se dividió en dos fases, identificando primero a los proveedores de sustancias prohibidas y luego a los funcionarios involucrados. Tras conocerse los hechos, Gendarmería aplicó un decreto para desvincular inmediatamente a los implicados.

"¿Te mando el voucher?"

Meganoticias tuvo acceso a unos audios que fueron claves para la investigación, ya que en estos se escucha a los involucrados coordinando la entrega de los productos ilícitos.

—Yo voy a pasar a buscar todo mañana, a las 7:30 de la mañana a su casa.

—¡Ah, temprano!

—Sí po', le voy a tirar una piedra.

—Ya, compañero.

—Ya, para que esté atento mañana.

—Ya, compañero, listo.

—No le diga de más a nadie.

En otro de los registros, en tanto, se escucha al gendarme que supuestamente lideraba la operación coordinando el "método de pago".

—Una vez que la tenga, transfiérame a mí.

—Ya.

—Ya, pero no me hable nada. Yo la reviso.

—Ya, compañero. ¿Te mando el voucher?

—No, no, no, transfiérame no más la plata usted a mí no más. Nada más.

—Ya, listo, compañero.

—No me hable nada, yo mañana lo llamo.

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