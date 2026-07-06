"¿Te mando el voucher?": Audios permitieron desbaratar a banda de gendarmes que traficaban en la cárcel de Illapel
- Por Nicolás Díaz | Javier Louit
¿Qué pasó?
Una investigación de la Fiscalía Regional de Coquimbo y la Policía de Investigaciones (PDI) descubrió una red de cinco gendarmes que traficaban drogas, celulares, alcohol y otros objetos en la cárcel de Illapel.
Gendarmes cobraban por ingresar drogas a la cárcel
Los funcionarios actuaban como intermediarios y cobraban hasta $600 mil por cada ingreso ilícito al penal. La banda, que operó durante cinco años, habría recaudado aproximadamente $223 millones.
La investigación logró la detención de 16 personas vinculadas a esta red, siendo cinco gendarmes los formalizados por "cohecho" y cuatro de ellos por "tráfico de drogas y asociación ilícita".Ir a la siguiente nota
La operación se dividió en dos fases, identificando primero a los proveedores de sustancias prohibidas y luego a los funcionarios involucrados. Tras conocerse los hechos, Gendarmería aplicó un decreto para desvincular inmediatamente a los implicados.
"¿Te mando el voucher?"
Meganoticias tuvo acceso a unos audios que fueron claves para la investigación, ya que en estos se escucha a los involucrados coordinando la entrega de los productos ilícitos.
—Yo voy a pasar a buscar todo mañana, a las 7:30 de la mañana a su casa.
—¡Ah, temprano!
—Sí po', le voy a tirar una piedra.
—Ya, compañero.
—Ya, para que esté atento mañana.
—Ya, compañero, listo.
—No le diga de más a nadie.
En otro de los registros, en tanto, se escucha al gendarme que supuestamente lideraba la operación coordinando el "método de pago".
—Una vez que la tenga, transfiérame a mí.
—Ya.
—Ya, pero no me hable nada. Yo la reviso.
—Ya, compañero. ¿Te mando el voucher?
—No, no, no, transfiérame no más la plata usted a mí no más. Nada más.
—Ya, listo, compañero.
—No me hable nada, yo mañana lo llamo.
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