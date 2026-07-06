Gobierno anuncia caídas de hasta $150 en precio de los combustibles esta semana

06 jul. 2026 - 13:21 hrs.

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El mercado de los combustibles en Chile se prepara para recibir un importante alivio económico durante las próximas jornadas. Las proyecciones entregadas este lunes 6 de julio por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anticipan un escenario bastante favorable para el bolsillo de los automovilistas y el sector del transporte a lo largo del país.

De acuerdo con las estimaciones técnicas que maneja el Gobierno, las tarifas locales registrarán una gran caída que se verá reflejada en las estaciones de servicio a partir de este jueves. Esta disminución se transformará en la segunda baja en un mes en las estaciones de servicio, tras el descenso reportado en el informe del 17 de junio recién pasado de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP).

¿Qué dijo el ministro Jorge Quiroz?

En un punto de prensa desde el Palacio de La Moneda, la autoridad entregó las cifras oficiales que maneja la cartera. Al respecto, el secretario de Estado confirmó que "conforme a nuestras estimaciones, debiésemos tener esta semana una reducción en el precio de los combustibles. Estimamos que debiese ser aproximadamente del orden de $100 por litro en las gasolinas y de $150 por litro en el diésel”.

Con este nuevo ajuste, el Ejecutivo destacó el impacto real que tendrá la medida en el mediano plazo. Al respecto, el secretario de Estado detalló que “la baja acumulada estaría ascendiendo a 200 pesos por litro desde las primeras subidas, y en el caso del diésel estaría alcanzando los 370 pesos”.

Las razones internacionales detrás de la baja

El jefe de Hacienda destacó que el principal factor detrás de este alivio es el comportamiento del mercado global del crudo. El precio del petróleo finalmente regresó a los niveles que exhibía antes del inicio de la guerra entre Estados Unidos e Irán, conflicto que provocó el bloqueo del estratégico estrecho de Ormuz.

Pese a este escenario internacional positivo, el secretario de Estado aclaró que el valor de las bencinas no cae al mismo ritmo que el crudo debido a que el recurso importado requiere un proceso de refinamiento. Actualmente, las refinerías del mundo se encuentran muy afectadas, lo que ha aumentado la brecha de valor entre el petróleo base y la gasolina comercial.

Ante esta situación, el ministro Quiroz enfatizó que este retroceso generalizado en los valores locales es posible gracias a los esfuerzos y medidas fiscales aplicadas internamente por el Ejecutivo. Las herramientas de contención estatal han permitido amortiguar el impacto externo, aunque la autoridad advirtió que los precios no se pueden seguir reduciendo de manera indefinida.

El impacto en el bolsillo de los conductores

La confirmación de esta baja masiva de precios genera altas expectativas en el rubro logístico y en los usuarios particulares, quienes enfrentaban un panorama complejo desde marzo, cuando se concretó una histórica alza de más de 300 pesos. El Gobierno aseguró que el proceso va bien encaminado y que, conforme los mercados globales continúen normalizándose, se podrá seguir avanzando en la materia.

Para conocer el impacto exacto en las estaciones de servicio, se deberá esperar hasta el próximo miércoles por la tarde, jornada en que ENAP publicará su Informe Semanal de Precios. Aquel documento oficializará los valores definitivos; comenzarán a regir de forma masiva en todo el territorio nacional a partir del jueves.