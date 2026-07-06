Histórico concesionario cambia su nombre y renueva su imagen corporativa: "Queremos que sea fácil de reconocer"

06 jul. 2026 - 13:08 hrs.

¿Qué pasó?

Una profunda reestructuración en su estrategia comercial anunció una de las principales firmas de retail automotriz que opera en el país. A partir de este mes de julio, Derco Center simplificará su nombre a Derco.

Esta actualización marca una nueva etapa para la distribuidora bajo el control del conglomerado internacional Inchcape, orientada a consolidar una experiencia de movilidad más unificada. El proceso contempla el estreno de un nuevo logotipo y una transformación paulatina que abarcará tanto sus plataformas digitales como sus más de 100 sucursales a lo largo del país.

¿Qué servicios se integrarán bajo el nuevo nombre?

La evolución de la identidad visual busca responder a las demandas actuales de los usuarios, quienes priorizan el acompañamiento continuo durante todo el período de uso de un vehículo. En esa línea, la empresa concentrará todas sus prestaciones bajo la misma firma simplificada.

De este modo, el público encontrará en un solo lugar la venta de autos nuevos, servicios técnicos de postventa, financiamiento, corretaje de seguros, repuestos y otras asistencias. La red nacional de locales y sus concesionarios asociados mantendrán su cobertura habitual para dar soporte en cada una de estas áreas.

Actualmente, el catálogo de fabricantes que distribuye de manera oficial la firma está compuesto por las marcas Suzuki, Mazda, GWM, AVATR, Deepal, Changan y DFSK.

El propósito detrás de la nueva imagen

El rediseño corporativo coincide con una reformulación en las prioridades de atención de la distribuidora, buscando profundizar la relación histórica que posee con el mercado local.

De acuerdo con lo explicado por José Gili, director de Retail & Network de Inchcape Chile, la meta consiste en sintonizar con los requerimientos contemporáneos de los conductores. "Hoy damos un paso para renovar nuestra identidad y reforzar una experiencia más integral, cercana y conectada con las nuevas necesidades de movilidad", detalló el ejecutivo.

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A nivel de difusión, esta transformación se articulará comercialmente a través del lema publicitario “Muévete a tu siguiente historia”. La idea principal de la firma es asociar la compra o el mantenimiento de un automóvil con metas individuales o hitos de la vida diaria, abarcando desde nuevos proyectos de trabajo y la búsqueda de autonomía hasta las necesidades del núcleo familiar.

Por su parte, la Growth & Omnichannel Marketing Manager de Inchcape Chile, Anita Jaramillo, recalcó que la prioridad es la claridad y consistencia de las plataformas, tanto físicas como virtuales, de la marca. "Queremos que la experiencia Derco sea consistente, cercana y fácil de reconocer, tanto en nuestras sucursales como en los canales digitales, situando siempre a las personas en el centro", concluyó.

El recambio de gráficas e interfaces en los puntos de contacto se hará progresivamente durante las próximas semanas para garantizar una transición ordenada para los consumidores.

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