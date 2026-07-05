Voluntaria de bomberos muere y cinco de sus compañeros quedan heridos al chocar contra poste y volcar en la región de La Araucanía

05 jul. 2026 - 13:11 hrs.

¿Qué pasó?

Una tragedia enluta al Cuerpo de Bomberos de Chile. Y es que en las últimas horas se conoció la muerte de una de sus voluntarias, mientras que cinco de sus compañeros quedaron heridos.

El accidente se produjo la mañana de este domingo en el sector cancha El Escudo de la ruta Barros Arana a Imperial, región de La Araucanía.

Según los primeros reportes, el conductor del carro de bomberos perdió el control, chocó y luego la máquina terminó volcada.

Vecinos del sector y ambulancias llegaron para socorrer a los voluntarios, pero en el lugar perdió la vida una de las heridas, "quien pertenecería a la Tercera Compañía", según reportó el corresponsal de Meganoticias en la zona, Diego Sanhueza.

Los otros cinco lesionados, de diversa consideración, fueron trasladados al Hospital Región de Temuco.

La Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito de Carabineros (SIAT) está trabajando en el lugar.

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