Ministro de Hacienda descarta recesión en Chile: "Viene una tendencia muy positiva en la economía en el segundo semestre"

05 jul. 2026 - 10:29 hrs.

¿Qué pasó?

En medio de la caída del Imacec y el aumento del desempleo, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, descartó que Chile esté entrando en una recesión y se mostró optimista de cara a lo que viene en materia económica.

“No hay visos de recesión. Tal cual”, afirmó el secretario de Estado en una entrevista publicada en el diario La Tercera.

“Les tengo una buena noticia. Disponemos de información que nos muestra que junio marcó un punto de inflexión. Estamos preocupados por nuestras metas fiscales y eso significa que estamos siguiendo las recaudaciones con máxima continuidad y ojalá en tiempo real. Las recaudaciones te van diciendo qué pasa con los sectores. Lo que pasó en los meses anteriores fue anunciado por el IVA. Ese mismo IVA, con las cifras que tenemos de junio, nos dice que junio va a tener una cifra de Imacec positiva”, agregó la autoridad.

Y aseguró que “junio marca el punto de inflexión y estoy muy optimista de lo que va a pasar en el segundo semestre con la aprobación de la ley de reconstrucción”.

“Por lo tanto, viene una tendencia muy positiva en la economía en el segundo semestre. Veo un precio del cobre que está resiliente y tenemos datos interesantes en materia de inversión que muestran el cambio de expectativas”, adicionó el jefe de la billetera fiscal.

Consultado si se arrepiente de haber traspasado el alza del petróleo a la gente, Quiroz aseguró que “no, en absoluto. Estamos recuperando acá la credibilidad fiscal. Esa es la política correcta a ocupar”.

Aunque reconoció que la decisión “más compleja” de su mandato fue, justamente, subir los combustibles. “Era un tema que lo venía viendo desde antes de asumir. Sabía que teníamos una situación fiscal compleja y una agenda donde íbamos a buscar competitividad tributaria”, aseguró.

En relación al desempleo, el ministro de Hacienda aseguró que “lo que va a permitir una rápida recuperación del empleo es la recuperación de la construcción”.

“No hay programa público que sustituya recuperar el sector de la construcción. Y por eso este sector es una prioridad absoluta que se va a notar en el segundo semestre. No hay ningún programa de empleo ad hoc que vaya a resolver el problema de empleo. Este problema se resuelve, primero, con crecimiento y con inversión. El crecimiento más a la mano que tenemos es la reactivación del sector de construcción, la que viene acompañada de la aprobación del proyecto de ley de reconstrucción”, aseguró.

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