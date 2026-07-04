"Chile puede aspirar a crecer al 3,5 o 4%": Exministro Ignacio Briones dice que reforma del Gobierno "va en la dirección correcta"

04 jul. 2026 - 11:36 hrs.

¿Qué pasó?

En entrevista este sábado en Meganoticias Siempre Juntos, el exministro de Hacienda, Ignacio Briones, analizó el panorama de la economía chilena.

La exautoridad abordó la actualidad del país, las proyecciones a futuro y las medidas que se necesitan, según su visión, para salir del "letargo financiero", añadiendo que "aún no estamos en recesión".

¿Qué dijo el exministro de Hacienda?

Briones evaluó categóricamente el desempeño de la última década, señalando que la falta de dinamismo ya no es un fenómeno reciente, sino un problema estructural profundo.

"Chile está en un mediocre 2% de crecimiento hace más de 10 años, ya casi 15, y eso es totalmente mediocre e insuficiente", afirmó de manera tajante.

El economista enfatizó que estas cifras no se quedan solo en el papel, sino que impactan directamente en la calidad de vida de las personas. Explicó que cuando la economía se detiene, se genera un efecto dominó que destruye el bienestar social.

"Cuando la economía no crece, los trabajos se resienten, los emprendimientos se resienten y el estado de ánimo de la gente se resiente, con justa razón", advirtió.

El nuevo techo de Chile

Briones fue consultado si el país podría volver a registrar las altas tasas de expansión de décadas pasadas —cuando se rozaban cifras de dos dígitos—. El exministro descartó de plano ese escenario y llamó a la calma y al realismo.

Respecto a volver a crecer al 6 o 7% como en los años 90, sentenció: "No va a ocurrir de nuevo".

El exjefe de la billetera fiscal argumentó que esa época dorada respondió a un contexto muy específico que hoy es imposible replicar: "Chile crecía fuertemente en los 90 porque teníamos buenas políticas, éramos capaces de ponernos de acuerdo y éramos pobres. A medida que vamos desarrollándonos, vamos creciendo menos".

Sin embargo, aclaró que resignarse al 2% actual tampoco es una opción aceptable. Para el exministro, el verdadero potencial de Chile se encuentra un escalón más arriba.

"Así como es factible no volver a crecer al 7%, yo creo que Chile puede aspirar a crecer al 3,5 o 4%, saliendo de esta mediocridad. Aquí hay que hacer la pega", indicó.

La reforma del Gobierno

Respecto al camino que se debe trazar para alcanzar esa meta del 4%, Briones se refirió a las propuestas e iniciativas que se discuten actualmente en el Congreso. En ese sentido, validó la orientación de la agenda económica del Gobierno, aunque advirtió que falta ambición.

"La reforma que plantea el Gobierno está en la dirección correcta. Yo creo que las medidas procrecimiento van todas en la dirección correcta", reconoció Briones.

Sin embargo, puso un freno al analizar los detalles, apuntando a que la permisología y las trabas burocráticas siguen siendo el gran cuello de botella para la inversión: "Creo que en permisos se queda corto. Es un puntapié inicial. Esto no nos va a llevar al 4%... pero es necesario. Hay que seguir pedaleando", agregó.

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