"En cosa de segundos cayó todo": Matrimonio de adultos mayores relata cómo escapó del aluvión en Tocopilla

19 ag. 2026 - 13:57 hrs.

¿Qué pasó?

Un matrimonio de adultos mayores relató en Meganoticias Alerta los dramáticos minutos vividos al interior de su vivienda en Tocopilla, luego de que un violento flujo de barro y agua descendiera por el sector durante la emergencia que mantiene a la comuna bajo estado de catástrofe.

Raquel y su esposo alcanzaron a escapar de su hogar segundos antes de que el barro ingresara a la propiedad, destruyendo y dejando inutilizables gran parte de sus pertenencias.

Aunque perdieron colchones, camas, maletas y otros objetos, ambos destacan que lograron salir con vida junto a sus mascotas. “Lo principal es que estamos con vida y salud”, señalaron tras regresar para enfrentar los daños.

“En cosa de segundos cayó todo y empezó a bajar el barro”

Raquel recordó que se encontraban sentados cuando la emergencia se desató de manera repentina: “De un momento a otro, en cosa de segundos, cayó todo y empezó a bajar el barro altiro”, relató.

La mujer explicó que ya había vivido una situación similar durante el aluvión ocurrido en Tocopilla en 2015. Esta vez, aseguró que un muro y los sacos que habían instalado ayudaron a contener parte de la fuerza del material.

“Quizás habría sido peor”, afirmó, explicando que estas medidas permitieron apaciguar parcialmente lo que pudo convertirse en una tragedia mayor.

Perdieron camas, colchones y maletas

Al regresar a su vivienda, el matrimonio encontró sus pertenencias cubiertas de barro y lodo. Raquel contó que perdieron el colchón y parte del mobiliario, mientras que las maletas quedaron completamente inutilizables debido a la cantidad de material que ingresó a la casa.

Ahora, una de sus principales necesidades es que se despeje el sector para poder comenzar la limpieza de la vivienda.

Pese a las pérdidas materiales, la adulta mayor destacó que lo más importante fue haber logrado escapar a tiempo.

“Parecía una cascada”: El impactante relato del esposo

El esposo de Raquel explicó que intentaron proteger la vivienda con los sacos que habían conseguido, pero la fuerza del agua y el barro fue impactante.

Según relató, los sacos lograron resistir por algunos momentos, pero posteriormente el material comenzó a esparcirse por el lugar: “Parecía una cascada cómo caía el agua”, recordó.

El matrimonio se encontraba tapando parte del patio con nylon cuando comenzó a percibir el ruido de la emergencia.

“Cuando vimos que venía la tierra, el polvo y se escuchó un ruido grande, bajamos y sentimos la alarma para evacuar”, relató.

Escaparon en segundos e incertidumbre por sus mascotas

Tras escuchar la alerta de evacuación, ambos salieron de la vivienda en cuestión de segundos y se refugiaron durante toda la jornada en la casa de un familiar.

Además de lograr ponerse a salvo, el matrimonio vivió otro angustiante momento al regresar por sus animales. Uno de sus perros había quedado atrapado y tuvo que ser rescatado, mientras que las demás mascotas se encontraban en el patio de la vivienda.

Pese al daño provocado por el flujo de barro, ambos adultos mayores valoraron haber logrado escapar y reencontrarse con sus animales.

Ahora deberán comenzar la compleja tarea de limpiar su hogar y recuperar, en la medida de lo posible, las pertenencias que quedaron destruidas tras la emergencia.