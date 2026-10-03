Meteoróloga de Megatiempo anticipa lluvias intermitentes y tormentas eléctricas para este fin de semana

03 oct. 2026 - 09:01 hrs.

¿Qué pasó?

Las precipitaciones continuarán durante este fin de semana en distintos sectores del centro y sur del país, en medio de un sistema frontal que se mantendrá hasta el domingo. En algunas zonas, además, podrían registrarse pulsos de precipitación de mayor intensidad y tormentas eléctricas.

La meteoróloga de Megatiempo, Lissette Aguilera, explicó que durante esta jornada se mantendrán las condiciones de inestabilidad, con sectores que todavía presentan nubosidad y otros donde podrían registrarse bancos de niebla durante la mañana. “Durante la tarde, probablemente, aumente más la nubosidad y se vuelva a cubrir y genere algunas precipitaciones”, señaló.

Actualmente, las precipitaciones se concentran desde la región de Ñuble hacia el sur, aunque las condiciones podrían variar durante las próximas horas. “Durante el día también se van a presentar estos chubascos intermitentes ya de mediana intensidad o incluso pueden ser muy fuertes con tormentas eléctricas durante la tarde acá en esos sectores”, explicó Lissette.

"Este sistema frontal se va a quedar aquí estacionado sábado y domingo, porque acá en el otro lado tenemos una alta presión que no lo deja avanzar”, detalló la meteoróloga.

Pero el escenario cambiará nuevamente durante la próxima semana, ya que "el día lunes ingresa este sistema frontal y viene de manera bien zonal, bien horizontal. Viene justamente a la zona central”, explicó Lissette, quien agregó que este fenómeno también afectará a la Región de Coquimbo con precipitaciones.

Respecto de la intensidad de las lluvias, la meteoróloga precisó que no necesariamente se tratará de precipitaciones constantes durante todo el período, pero sí habrá momentos que requerirán atención. “No es tanta agua, pero en algunos sectores sí se van a registrar pulsos de precipitación importantes en cortos períodos de tiempo”, indicó.

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