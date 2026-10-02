Hasta 8 horas sin suministro: 2 comunas tendrán cortes de luz este sábado 3 de octubre en la Región Metropolitana

02 oct. 2026 - 23:40 hrs.

¿Qué pasó?

Enel Distribución informó que dos comunas tendrán cortes de luz para este sábado 3 de octubre en la Región Metropolitana. Esto se debe principalmente a trabajos programados, los que se pueden extender por gran parte del día.

Según lo informado por el organismo, la interrupción del suministro podría extenderse, incluso, hasta ocho horas.

En caso de cualquier emergencia, Enel tiene a disposición sus canales oficiales para realizar consultas o reclamos a raíz de estos cortes.

¿Qué comunas tienen cortes de luz este sábado?

A continuación, te mostramos las dos comunas con cortes de luz programados para este sábado 3 de octubre en la Región Metropolitana:

Cerrillos (desde las 10:30 a las 16:30 horas)

Providencia (entre las 10:00 y las 18:00 horas)

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