¿Cuáles son las 8 comunas que tienen cortes de luz este viernes 2 de octubre en la RM?
- Por Diego Alonzo
¿Qué pasó?
Enel Distribución informó que ocho comunas tendrán cortes de luz para este viernes 2 de octubre en la Región Metropolitana. Esto se debe principalmente a trabajos programados, los que se pueden extender por gran parte del día.
Según lo informado por el organismo, se trata de sectores de Maipú, La Florida y Conchalí, entre otras, las que verán interrumpido su servicio, por ejemplo, hasta ocho horas.
En caso de cualquier emergencia, Enel tiene a disposición sus canales oficiales para realizar consultas o reclamos a raíz de estos cortes.Ir a la siguiente nota
¿Qué comunas tienen cortes de luz este viernes 2 de octubre?
A continuación, te mostramos las ocho comunas con cortes de luz programados para este viernes 2 de octubre en la Región Metropolitana:
La Granja (desde las 10:30 a las 14:30 horas)
Maipú (entre las 10:00 y las 18:00 horas)
Maipú (desde las 10:00 a las 18:00 horas)
Maipú (a partir de las 09:30 hasta las 15:30 horas)
La Florida (desde las 10:30 a las 16:00 horas)
Macul (a partir de las 09:30 hasta las 15:30 horas)
Ñuñoa (entre las 10:00 y las 15:00 horas)
Cerro Navia (desde las 10:30 y las 16:30 horas)
Independencia (entre las 09:30 y las 15:30 horas)
Conchalí (a partir de las 10:30 y las 16:30 horas)
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