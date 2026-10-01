¿Cuáles son las 8 comunas que tienen cortes de luz este viernes 2 de octubre en la RM?

01 oct. 2026 - 23:35 hrs.

¿Qué pasó?

Enel Distribución informó que ocho comunas tendrán cortes de luz para este viernes 2 de octubre en la Región Metropolitana. Esto se debe principalmente a trabajos programados, los que se pueden extender por gran parte del día.

Según lo informado por el organismo, se trata de sectores de Maipú, La Florida y Conchalí, entre otras, las que verán interrumpido su servicio, por ejemplo, hasta ocho horas.

En caso de cualquier emergencia, Enel tiene a disposición sus canales oficiales para realizar consultas o reclamos a raíz de estos cortes.

¿Qué comunas tienen cortes de luz este viernes 2 de octubre?

A continuación, te mostramos las ocho comunas con cortes de luz programados para este viernes 2 de octubre en la Región Metropolitana:

La Granja (desde las 10:30 a las 14:30 horas)

Maipú (entre las 10:00 y las 18:00 horas)

Maipú (desde las 10:00 a las 18:00 horas)

Maipú (a partir de las 09:30 hasta las 15:30 horas)

La Florida (desde las 10:30 a las 16:00 horas)

Macul (a partir de las 09:30 hasta las 15:30 horas)

Ñuñoa (entre las 10:00 y las 15:00 horas)

Cerro Navia (desde las 10:30 y las 16:30 horas)

Independencia (entre las 09:30 y las 15:30 horas)

Conchalí (a partir de las 10:30 y las 16:30 horas)

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